مي عز الدين تعود للبطولة المطلقة بمسلسل رمضاني

تعاقدت الفنانة مي عز الدين، على بطولة مسلسل درامي جديد يتكون من 15 حلقة، يعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تعود مي من خلاله إلى البطولة المطلقة، بعدما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية بجانب بعض الأبطال.

المسلسل يكتبه محمد الحناوي، ويتولى مهمة الإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، حول بعض القضايا المجتمعية الهامة.

ومن المفترض أن يتم اختيار عدد من النجوم للمشاركة في بطولة المسلسل، بجوار مي عز الدين، لبدء تصوير العمل خلال شهر نوفمبر المقبل

يذكر أن مي عز الدين شاركت في بطولة مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي عرض في شهر رمضان المقبل، وحقق نجاحا كبيرًا.

المسلسل من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

