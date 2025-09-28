ملكة جمال مصر إنجي عبد الله تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض على مدار سنوات

كشفت ملكة جمال مصر السابقة “إنجي عبد الله” عن معاناتها مع المرض منذ 2019، حيث تحدثت عن تخلي زوجها السابق عنها، بعدما أصيبت بورم حميد في المخ.

وقالت إنجي عبر منشور بحسابها الرسمي على "فيس بوك" قالت خلاله، إنها اكتشفت إصابتها بالمرض عقب الطلاق، وبدأت أولى مراحل علاجها في عام 2019 برفقة أسرتها فقط، مشيرة إلى أن طليقها لم يكن موجودًا في هذه المرحلة، ولم يبدِ أي استعداد لمساعدتها، بل تزوج من أخرى قبل مرور عام كامل على الانفصال.

وأضافت إنجي: "هو عمل فرح كبير، وأنا كنت وقتها في منتصف جلسات العلاج، وعرفت عن الفرح من صور اتنشرت عند أصدقاء مشتركين، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لي".

وأوضحت أنها وقعت على أوراق التنازل عن كافة حقوقها المالية بعد الطلاق، ولم تتلق أي دعم مادي خلال فترة مرضها، مضيفة أنها عادت إلى مصر نهاية عام 2019 مع والدتها.

وشاركت إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة، في منشور مؤثر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أوضحت إنجي أنها تخضع حاليًا لمحاولة علاجية ثانية منذ ستة أشهر، بعدما عادت أعراض الورم الذي أصيبت به للمرة الأولى عام 2019، بشكل أكثر شراسة وقسوة.

