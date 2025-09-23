الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
نقل رحمة أحمد للمستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية

رحمة أحمد
رحمة أحمد

تعرضت الفنانة رحمة أحمد لوعكة صحية نقلت على إثرها للمستشفى.

ومن جانبها قالت الفنانة نهال عنبر في تصريحات لفيتو إنها حتى الآن لا تعرف تفاصيل عن الحالة الصحية لرحمة أحمد، وأنها ستجري عدة اتصالات للاطمئنان عليها.

وكانت قد تعاقدت الفنانة رحمة أحمد على المشاركة في مسلسل الكابتن الذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني، ومن المقرر أن تلعب شخصية حبيبته خلال أحداث العمل.

ويبدأ الفنان أكرم حسني تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “الكابتن” مطلع ديسمبر المقبل، حيث يشارك بهذا العمل ضمن السباق الرمضاني 2025.

 

مسلسل الكابتن

وينتمي مسلسل الكابتن إلى نوعية المسلسلات القصيرة، حيث يبلغ عدد حلقاته 15 حلقة، ومن المفترض أن يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الشهيرة.

يشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل "الكابتن" مع أية سماحة، والنجمة سوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجار الاتفاق على باقي فريق العمل.

 

وانتهى المخرج معتز التوني، من معاينة واختيار أماكن التصوير، كما يواصل العمل على استكمال باقي الأبطال المشاركين في المسلسل، ومن المرجح أن يتم إعلان التعاقد مع نجوم آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة.

