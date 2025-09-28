الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

غادة إبراهيم تحتفل بعقد قرانها في هذا الموعد

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن موعد عقد قرانها، حيث قالت إنها ستحتفل به يوم 1 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنها لن تقيم حفل زفاف، وسوف تقضي شهر العسل بين الجونة وبلجيكا وفرنسا. 

وكانت الفنانة غادة إبراهيم، كشفت حقيقة خضوعها لعمليات التجميل خوفا من تقدمها بالعمر.

غادة إبراهيم: بعمل بوتكس من وأنا عندي 30 سنة

وقالت غادة إبراهيم خلال لقائها ببرنامج "أوضة ضلمة": "أنا مبعملش فيلر لأن طول عمري عندي خدود لكن بعمل بوتكس من وأنا عندي 30 سنة، وفي بنات كتير بتعمل كده دلوقت. بعمل كده علشان وشي رأس مالي وبحلي وشي شوية ومبكترش عشان وشي يكون طبيعي وشئنا أم أبينا هنعجز. مبخافش من السن بخاف من المرض".

وبرنامج "أوضة ضلمة"، تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة  قناة "هي" يوميًا خلال شهر رمضان من السبت إلى الخميس، في تمام الثامنة مساءً وتستضيف خلاله عددًا من نجوم الفن والرياضة الذين يتحدثون عن نجاحاتهم ومسيرتهم المميزة.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غادة ابراهيم زواج غادة إبراهيم عقد قران غادة ابراهيم اخبار الفن

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

تكليفات حاسمة من السيسي لـ محافظ البنك المركزي

نجاة أحمد شوبير من حادث سير بمدينة نصر (صور)

أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

الأهلي يستعد لإعلان تنصيب توماس توماسبرج مدربًا للفريق

موعد وصول مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة

«مصر تحارب وحدها»، تسريب جديد لـ عبد الناصر يكشف خفايا الصراع العربي بعد نكسة 67 (تسجيل صوتي)

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، موسى يعاقب السامري ويدمر العجل وهذا مصير من عبدوه

هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟ رد قوي من أمين الفتوى

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads