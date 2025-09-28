غادة إبراهيم تحتفل بعقد قرانها في هذا الموعد

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن موعد عقد قرانها، حيث قالت إنها ستحتفل به يوم 1 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنها لن تقيم حفل زفاف، وسوف تقضي شهر العسل بين الجونة وبلجيكا وفرنسا.

وكانت الفنانة غادة إبراهيم، كشفت حقيقة خضوعها لعمليات التجميل خوفا من تقدمها بالعمر.

غادة إبراهيم: بعمل بوتكس من وأنا عندي 30 سنة

وقالت غادة إبراهيم خلال لقائها ببرنامج "أوضة ضلمة": "أنا مبعملش فيلر لأن طول عمري عندي خدود لكن بعمل بوتكس من وأنا عندي 30 سنة، وفي بنات كتير بتعمل كده دلوقت. بعمل كده علشان وشي رأس مالي وبحلي وشي شوية ومبكترش عشان وشي يكون طبيعي وشئنا أم أبينا هنعجز. مبخافش من السن بخاف من المرض".

وبرنامج "أوضة ضلمة"، تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة قناة "هي" يوميًا خلال شهر رمضان من السبت إلى الخميس، في تمام الثامنة مساءً وتستضيف خلاله عددًا من نجوم الفن والرياضة الذين يتحدثون عن نجاحاتهم ومسيرتهم المميزة.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.