حمادة بركات يعود من الولايات المتحدة الامريكية لإقامة عزاء والدته

حمادة بركات
يعود الفنان حمادة بركات خلال الساعات القليلة القادمة إلى مصر قادمًا من الولايات المتحدة الامريكية، لإقامة عزاء والدته التي وافتها المنية أمس السبت وشيعت جنازتها اليوم، والتي لم يتمكن من حضورها نظرًا لسفره.

 

وأكد حمادة بركات أنه سوف يصل مصر خلال ساعات، وسوف يقام عزاء والدته يوم الثلاثاء المقبل بمسجد أسد ابن الفرات بشارع التحرير بمنطقة الدقي

 

يذكر أن حمادة بركات فنان شاب شارك في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، من بينها فيلم “عندليب الدقي”  مع الفنان محمد هنيدي ومسلسل “قانون عمر” و“طاقة القدر” مع الفنان حمادة هلال و“البيت الكبير ” و“الأخ الكبير” مع الفنان محمد رجب حيث جسد شخصية مأمور قسم شرطة بولاد الدكرور  وغيرها من الأعمال الفنية الشهيرة 

