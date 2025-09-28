أحمد السقا يعلق على الحادث الذي تعرض له مؤخرًا

علق الفنان أحمد السقا على الحادث الذي تعرض له يوم الجمعة الماضي، والذي تسبب في تحطم سيارته، حيث كتب منشورًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: “اللهم لك ألف حمد وشكر، ويخلق الله من المحن منح، ومنحنى الله حبا كثيرا، لم أكن أدركه، ألف مليون شكر لمن تفضل بالاطمئنان عليا".

وأضاف: “ومثلهم اعتذار لمن لم استطع الوصول إليه لرد الجميل…أنا الحمد لله وبفضله تمام وأبدا عملى من غدا وقاموس اللغة كاملا لن يوفيكم جزاءكم من الذوق والرقى والواجب، الحمدلله من قبل ومن بعد”.

أحمد السقا يكشف تفاصيل عودته للمسرح مع هند صبري

وفي سياق مختلف كان الفنان أحمد السقا قال: إن للمسرح مكانة خاصة في قلبه، منذ أن كان يدرس بمعهد الفنون المسرحية، لذلك يستغل الفرص التي تسمح له بالعودة إليه.

وأضاف السقا في تصريحات خاصة لـ فيتو: إن الفنانة هند صبري عرضت عليه المشاركة في عرض مسرحي يقوم ببطولته بعض المواهب الشابة، حيث يقدمون عرضًا مسرحيا بعنوان “المسرح الخطير”، وعندما قرأت النص الخاص به اعجبت به ووافقت على الفور.

وأوضح السقا أن موافقته على المشاركة في ذلك العرض المسرحي، كان بدافع دعم هؤلاء الشباب في مشوارهم الفني، هذا بجانب حبه الشديد للمسرح.

