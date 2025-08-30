السبت 30 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

مي عز الدين: ياسمين عبد العزيز كانت حنينة عليَّ بعد وفاة والدتي وهذه طبيعة علاقتي بأحمد السعدني

مي عز الدين وياسمين
مي عز الدين وياسمين والسعدني، فيتو

كشفت الفنانة مي عز الدين، عن طبيعة علاقتها بالفنان أحمد السعدني، كاشفة عن مجموعة من النجوم الذين استفادت منهم في تطوير موهبتها في التمثيل.

وقالت مي عز الدين خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي" المذاع عبر قناة الشرق للأخبار: "كنت بتفرج على نجوم مهمين. يعني الفرجة على عبلة كامل لوحدها بالدنيا، مدرسة، وأستاذ أحمد زكي ونبيلة عبيد مدرسة وتفاصيل كتير".

وعن علاقتها بالفنانة ياسمين عبد العزيز قال مي عز الدين: "ياسمين كانت حنينة عليَّ أوي، قعدت تنصحني وتقول لي لازم تشتغلي، هتعرفي، لازم تحاولي، واتخانقت معايا. بعدها بأسبوع جا لي قلبي ومفتاحه وافتكرتها".

وتابعت: "أثناء تصوير قلبي ومفتاحه كنت موجودة جسمانيًّا مش موجودة ذهنيًّا".

وأضافت: "آسر كان ساندني أوي ومتعاون معايا جدًّا، ودياب وأستاذة عايدة وأستاذ أشرف وكل الكاست كان داعم، والأساس في كل ده أستاذ تامر محسن، كان سند كبير أوي ليَّ في الفترة دي".

كما تطرقت مي عز الدين بطبيعة علاقتها بالفنان أحمد السعدني، وقالت: "أحمد السعدني هو صديقي المقرب، لكن الشغل معاه متعب لأنه عكسي تمامًا".

وعرض لمي عز الدين في شهر رمضان الماضي مسلسل "قلبي ومفتاحه"، من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان.

المسلسل من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

