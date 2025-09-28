عودة برنامج التوك شو "مصر النهاردة" على شاشة التليفزيون المصري

الأحد 28 سبتمبر 2025
أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني عودة برنامج التوك شو الشهير "مصر النهاردة" على شاشة التليفزيون المصري قريبًا. 


تأتي عودة البرنامج مع إطلاق البرنامج الاقتصادي اليومي الكبير (الاقتصاد24)، والبرنامج السياسي اليومي الذي حظي بنسب مشاهدة عالية (العالم غدًا)، وذلك في إطار تعزيز المحتوى بالقناة الأولى ضمن رؤية "عودة ماسبيرو".

 

ملف معاشات ماسبيرو

ومؤخرا، التقي الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مع وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، حيث تم بحث ملف معاشات ماسبيرو.

وأبلغ المسلماني الدكتور كجوك بانتهاء مرحلة إرسال كافة بيانات أصحاب المعاشات إلي وزارة المالية، وتم الاتفاق علي اجتماع آخر قريبًا، وذلك لإعلان موعد بدء صرف المستحقات.

كان مجلس الهيئة الوطنية للإعلام في اجتماعه الأخير قد وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي تفضله بالتوجيه لحل أزمة معاشات ماسبيرو، وهو ما أثلج قلوب كافة العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.

