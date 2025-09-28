وادي دجلة وسموحة يتعادلان 1/1 في الدوري الممتاز

انتهت مباراة فريق وادي دجلة مع نظيره سموحة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف التقدم لوادي دجلة اللاعب فرانك بولي في الدقيقة 50، بينما جاء هدف سموحة عن طريق سمير فكري في الدقيقة 58.

تشكيل وادي دجلة أمام سموحة

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح، كانو، أحمد دحروج.

خط الوسط: محمد عبد العاطي، البهنسي، أويا، هشام محمد.

خط الهجوم: فرانك بيولي، علي حسين، دياسطي.

تشكيل سموحة أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: شريف رضا، دبش، محمد رجب، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: سمير فكري، خالد الغندور، عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد فوزي، صامويل أمادي، بابي بادجي.

ترتيب سموحة ووادي دجلة

وبتلك النتيجة يمتلك فريق وادي دجلة 15 نقطة ويحتل بها المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما ياتي سموحة في المركز العاشر برصيد11 نقاط

