الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وادي دجلة وسموحة يتعادلان 1/1 في الدوري الممتاز

وادي دجلة
وادي دجلة

انتهت مباراة فريق وادي دجلة مع نظيره سموحة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف التقدم لوادي دجلة اللاعب فرانك بولي في الدقيقة 50، بينما جاء هدف سموحة عن طريق سمير فكري في الدقيقة 58. 

تشكيل وادي دجلة أمام سموحة

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح، كانو، أحمد دحروج.

خط الوسط: محمد عبد العاطي، البهنسي، أويا، هشام محمد.

خط الهجوم: فرانك بيولي، علي حسين، دياسطي.

تشكيل سموحة أمام وادي دجلة 

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: شريف رضا، دبش، محمد رجب، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: سمير فكري، خالد الغندور، عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد فوزي، صامويل أمادي، بابي بادجي.

ترتيب سموحة ووادي دجلة

وبتلك النتيجة يمتلك فريق وادي دجلة 15 نقطة ويحتل بها المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما ياتي سموحة  في المركز العاشر برصيد11 نقاط 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سموحة وادي دجلة الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري سموحة ووادى دجلة

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري

الدوري الممتاز، زيزو علي رأس غيابات الأهلي أمام الزمالك

علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة أمام إنبي في الدوري

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

مصدر يكشف ملامح تشكيل الجهاز الفني للأهلي تحت قيادة الدنماركي توماسبيرج

فلافيو الهداف التاريخي للأجانب في قمة الأهلي والزمالك

بفارق 1.2 مليار جنيه، الأهلي يتفوق على الزمالك في القيمة التسويقية قبل قمة الإثنين

الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على أوكسير 0/1 بالشوط الأول

الأكثر قراءة

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل مع ريال سوسيداد 1-1 في الشوط الأول

كرة اليد، الأهلي يخسر من فيزبريم ويتأهل لقبل نهائي مونديال الأندية

صدمة لجمهور الأهلي، توماسبيرج مديرا فنيا لـ بوجون شتشيتسين البولندي

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم في الجولة التاسعة

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

بسبب تلقيه رشوة، الحكم بالإعدام على وزير الزراعة الصينى السابق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق

القصدير يسجل 34 ألف دولار في البورصات العالمية اليوم

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

هل هناك تعارض بين قوله تعالى: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وحديث «لن يدخل أحدكم عمله الجنة»؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads