شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق وادي دجلة مع نظيره سموحة بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام بينهما مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل وادي دجلة أمام سموحة

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح، كانو، أحمد دحروج.

خط الوسط: محمد عبد العاطي، البهنسي، أويا، هشام محمد.

خط الهجوم: فرانك بيولي، علي حسين، دياسطي.

 

تشكيل سموحة أمام وادي دجلة 

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: شريف رضا، دبش، محمد رجب، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: سمير فكري، خالد الغندور، عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد فوزي، صامويل أمادي، بابي بادجي.

 

ترتيب سموحة ووادي دجلة

ويمتلك فريق وادي دجلة 14 نقطة يحتل بها المركز الرابع بجدول الترتيب، بعدما خاض 8 مباريات، فاز خلالها في 4 مباريات، وتعادل في مواجهتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو فريق وادي دجلة 10 أهداف، واهتزت شباكهم بـ 6 أخرى.

بينما حصد سموحة 10 نقاط بعدما خاض 7 مباريات في مسابقة الدوري، فاز خلالها بمواجهتين، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو سموحة، 5 أهداف واهتزت شباكهم بـ 4 أهداف.

