بفارق 1.2 مليار جنيه، الأهلي يتفوق على الزمالك في القيمة التسويقية قبل قمة الإثنين

تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وتستعرض فيتو خلال السطور القادمة القيمة التسويقية للأهلي والزمالك قبل القمة المرتقبة.

القيمة التسويقية لـ الأهلي والزمالك

ويتفوق الأهلي في القيمة التسويقية حيث تبلغ قيمته نحو 38 مليون يورو، مقابل 15.45 مليون يورو فقط للزمالك، بفارق يتجاوز 22.5 مليون يورو لصالح الأحمر.

أبرز لاعبي الأهلي بالقيمة السوقية

محمود تريزيجيه: 5.40 ملايين يورو

إمام عاشور: 4.32 ملايين يورو

زيزو: 3.78 ملايين يورو

أبرز لاعبي الزمالك بالقيمة السوقية

خوان بيزيرا: 1.62 مليون يورو

عدي دباغ: 1.29 مليون يورو

محمد شحاتة: 864 ألف يورو

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها بعد غد الإثنين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

