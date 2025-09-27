الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على أوكسير 0/1 بالشوط الأول

تقدم فريق باريس سان جيرمان، على نظيره أوكسير، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وسجل هدف التقدم لصالح باريس سان جيرمان اللاعب إليا زبارني في الدقيقة 32.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد أوكسير

حراسة المرمى: تشفالير

خط الدفاع: زائير إيمري – زباراني – بيرالدو – لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: كانج إن لي – فيتينيا – مايولو

خط الهجوم: مباي – ماركو راموس – كفاراتسخيليا

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

ويحتل باريس سان جيرمان المركز المتقدم في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة، بعدما خاض خمس مباريات تمكن خلالها من تحقيق الفوز في أربع مواجهات وتلقى هزيمة وحيدة.

في المقابل، يأتي فريق أوكسير في المركز العاشر برصيد 6 نقاط من خمس مباريات، حيث حقق الانتصار في مباراتين وخسر ثلاث مواجهات.

