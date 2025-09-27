الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على أوكسير 0/1 بالشوط الأول

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

تقدم فريق باريس سان جيرمان، على نظيره أوكسير، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي. 

 

وسجل هدف التقدم لصالح باريس سان جيرمان اللاعب إليا زبارني في الدقيقة 32.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد أوكسير

حراسة المرمى: تشفالير

خط الدفاع: زائير إيمري – زباراني – بيرالدو – لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: كانج إن لي – فيتينيا – مايولو

خط الهجوم: مباي – ماركو راموس – كفاراتسخيليا

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

ويحتل باريس سان جيرمان المركز المتقدم في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة، بعدما خاض خمس مباريات تمكن خلالها من تحقيق الفوز في أربع مواجهات وتلقى هزيمة وحيدة. 

 

في المقابل، يأتي فريق أوكسير في المركز العاشر برصيد 6 نقاط من خمس مباريات، حيث حقق الانتصار في مباراتين وخسر ثلاث مواجهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باريس سان جيرمان أوكسير الدوري الفرنسي

مواد متعلقة

تحت أنظار مصطفي محمد، نانت يتعادل مع تولوز 2/2 في الدوري الفرنسي

مصدر يكشف حقيقة توصل الأهلي لاتفاق مع عبد القادر بشأن تجديد عقده

الخسارة الأولى، الريال يسقط بخماسية من أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني (صور)

ريال مدريد يتأخر أمام أتليتكو برباعية بعد مرور 70 دقيقة

بوروسيا دورتموند يفوز على ماينز بثنائية في الدوري الألماني

ريال مدريد وأتلتيكو يتعادلان 2-2 في الشوط الأول بالديربي (فيديو)

التعادل يسيطرعلي مباراة ريال مدريد وأتليتكو بعد 30 دقيقة

الأهلي يواجه إيجل نوار في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين وولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

المصري يهدد بتجميد النشاط الرياضي والانسحاب من الدوري

برايتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزا قاتلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

هل ترتفع أسعار السلع التموينية بعد ارتفاع أسعار الوقود؟ وزير التموين يجيب

بتروجيت يفوز على المصري 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتأخر أمام أتالانتا 0/1 في الشوط الأول

في ذكراه الـ 55، نجل عبد الناصر يروي تفاصيل الساعات الأخيرة بحياة الرئيس

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر الموالد الصوفية في شهر ربيع الثاني

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالنجاة من مكيدة

شيرين حلمي يوضح مراتب العبادة في "حديث العقل والروح" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads