رياضة

علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة أمام إنبي في الدوري

غزل المحلة
غزل المحلة

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة علاء عبد العال، تشكيلة الفريق التي سيخوض بها مباراة إنبي، المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة أمام إنبي

تشكيل إنبي أمام غزل المحلة

يدخل فريق إنبي مباراته أمام غزل المحلة في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: مروان داود – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط: زياد كمال – أحمد العجوز – مصطفى شكشك – علي محمود.

خط الهجوم: محمد حتحوت – يوسف أوبابا. 

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد ومحمد حمدي وهشام عادل ومودي ناصر وأحمد كفتة وأحمد إسماعيل وسيد سعيد وأحمد زكي ورفيق كابو.
 ترتيب الفريقين قبل المواجهة

يملك غزل المحلة في رصيده 9 نقاط بعد خوضه 8 مباريات، حيث حقق فوزًا واحدًا، وتلقى هزيمة واحدة، بينما خيّم التعادل على ست مواجهات، وتمكن لاعبوه من تسجيل 5 أهداف، واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط.

في المقابل، رفع إنبي رصيده إلى 13 نقطة بعد أن خاض 8 مباريات أيضًا، فاز خلالها في 3 مباريات، وتعادل في 4، وتعرض لهزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، فيما استقبلت شباك الفريق 5 أهداف.

