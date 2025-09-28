الأحد 28 سبتمبر 2025
رياضة

مصدر يكشف ملامح تشكيل الجهاز الفني للأهلي تحت قيادة الدنماركي توماسبيرج

توماس توماسبيرج
توماس توماسبيرج

كشف مصدر داخل النادي الأهلي ملامح الجهاز الفني الجديد للفريق، المقرر أن يقوده المدير الفني الدنماركي توماس توماسبيرج، الذي اتفقت معه إدارة القلعة الحمراء لتولي المسئولية خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني المعاون لتوماسبيرج سيضم خمسة مساعدين، وهم  مدرب عام، مدرب لحراس المرمى، مخطط أحمال، ومحلل أداء، لافتًا إلى أن عادل مصطفى سيستمر ضمن الطاقم الفني. 

وأشار المصدر إلى أن الأهلي قرر توجيه الشكر لكل من محمد نجيب، وأمير عبد الحميد مدرب الحراس، وعبد الرحمن عيسى مخطط الأحمال، بعد انتهاء مهمتهم مع الفريق، استعدادا لمرحلة جديدة بقيادة المدرب الدنماركي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الإثنين. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الإثنين. 

