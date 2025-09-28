محمد شريف يبحث عن إنجاز تاريخي أمام الزمالك

يترقب النادي الأهلي، مواجهة نارية مع الزمالك غدًا الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وينتظر محمد شريف مهاجم الأهلي تحقيق انجاز تاريخي من مواجه الغد، حيث يحتل صدارة هدافي مباريات القمة ببطولة الدوري الممتاز برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع محمد عطية توتو ومحمد أبوتريكة.

ويأمل المهاجم الأحمر في زيارة شباك الزمالك من جديد خلال مباراة الغد، ليصل إلى الهدف الثامن، وينفرد بصدارة قائمة هدافي القمة في الدوري، متفوقًا على الثنائي توتو وأبوتريكة، ليكتب اسمه كأكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالمسابقة المحلية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الإثنين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الإثنين.

