الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد شريف يبحث عن إنجاز تاريخي أمام الزمالك

محمد شريف
محمد شريف

يترقب النادي الأهلي، مواجهة نارية مع الزمالك غدًا الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وينتظر محمد شريف مهاجم الأهلي تحقيق انجاز تاريخي  من مواجه الغد، حيث يحتل صدارة هدافي مباريات القمة ببطولة الدوري الممتاز برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع محمد عطية توتو ومحمد أبوتريكة.

ويأمل المهاجم الأحمر في زيارة شباك الزمالك من جديد خلال مباراة الغد، ليصل إلى الهدف الثامن، وينفرد بصدارة قائمة هدافي القمة في الدوري، متفوقًا على الثنائي توتو وأبوتريكة، ليكتب اسمه كأكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالمسابقة المحلية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الإثنين.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الإثنين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك النادي الأهلي الأهلي محمد شريف الأهلى والزمالك

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري

الدوري الممتاز، زيزو علي رأس غيابات الأهلي أمام الزمالك

علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة أمام إنبي في الدوري

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

مصدر يكشف ملامح تشكيل الجهاز الفني للأهلي تحت قيادة الدنماركي توماسبيرج

فلافيو الهداف التاريخي للأجانب في قمة الأهلي والزمالك

بفارق 1.2 مليار جنيه، الأهلي يتفوق على الزمالك في القيمة التسويقية قبل قمة الإثنين

الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على أوكسير 0/1 بالشوط الأول

الأكثر قراءة

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل مع ريال سوسيداد 1-1 في الشوط الأول

كرة اليد، الأهلي يخسر من فيزبريم ويتأهل لقبل نهائي مونديال الأندية

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم في الجولة التاسعة

صدمة لجمهور الأهلي، توماسبيرج مديرا فنيا لـ بوجون شتشيتسين البولندي

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

بسبب تلقيه رشوة، الحكم بالإعدام على وزير الزراعة الصينى السابق

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق

القصدير يسجل 34 ألف دولار في البورصات العالمية اليوم

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

هل هناك تعارض بين قوله تعالى: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وحديث «لن يدخل أحدكم عمله الجنة»؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads