ضبط 135 متهما وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة بكفر الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة قوية لتجار المخدرات بمحافظة كفر الشيخ، عقب تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأهالي من قيام شقيقتين بترويج المواد المخدرة بالمنطقة محل سكنهما.

تفاصيل الواقعة

بالفحص والتحري تم تحديد الشقيقتين وضبطهما، وتبين أن لهما معلومات جنائية، حيث عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر "الشابو"، وبمواجهتهما اعترفتا بالاتجار في المواد المخدرة.

نتائج الحملات الأمنية

في إطار التعامل مع البلاغ وتنفيذ حملات موسعة استهدفت محيط الواقعة، تمكنت القوات من ضبط 133 متهم آخر، وبحوزتهم أكثر من 28 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – هيروين – شابو"، و100 قرص مخدر، إضافة لـ7 فرد خرطوش – طبنجة – 30 سلاح أبيض

وبذلك بلغ إجمالي المضبوطين 135 متهمًا، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيالهم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

