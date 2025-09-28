الأحد 28 سبتمبر 2025
"كمل الزغروطة"، حملة مجتمعية جديدة بالإسماعيلية لمواجهة مخاطر زواج الأقارب

حملة مجتمعية جديدة
حملة مجتمعية جديدة بالإسماعيلية لمواجهة مخاطر زواج الأقارب

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الكنيسة المصرية، مبادرة "كمل الزغروطة" للتوعية بمخاطر زواج الأقارب، وما قد يترتب عليه من أمراض وراثية واضطرابات نفسية قد تهدد استقرار الأسرة والمجتمع. 

المستهدف من المبادرة 

وتستهدف المبادرة رفع وعي الأسر والشباب المقبلين على الزواج بأهمية إجراء الفحوص الطبية قبل الزواج، خاصة في حالات زواج الأقارب أو وجود تاريخ مرضي داخل الأسرة، حيث تساهم هذه الفحوص في الوقاية من أمراض وراثية مثل التوحد وبعض التشوهات والاضطرابات الصحية. 

 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

من جانبها قالت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية: إن المبادرة يجري تنفيذها في ٢٠ محافظة على مستوى الجمهورية، من خلال تدريب الرائدات الريفيات ومكاتب التوجيه والإرشاد الأسري التابعة للمديرية؛ بهدف نشر الرسائل التوعوية والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين. 

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حماية صحة الأسرة وبناء مجتمع سليم، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم.

