مصرع رضيعة سقطت من الدور السادس بالإسماعيلية

لقيت طفلة رضيعة تبلغ من العمر عاما ونصف، مصرعها جراء سقوطها من شرفة بالدور السادس بإحدى العمائر السكنية بمدينة المستقبل في محافظة الإسماعيلية.

سقوط رضيعة من مرتفع

وكان قد ورد بلاغ إلى الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، يفيد بمصرع طفلة سقطت من أحد الأدوار المرتفعة بعمارة سكنية واقعة بأحد شوارع مدينة المستقبل مما أسفر عن وفاتها في الحال.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان

كما دفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان الطفلة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمجمع الإسماعيلية الطبي لتكون تحت وتصرف النيابة.

وقالت مصادر طبية إن الطفلة تدعى خديجة مصطفى عوض يترواح عمرها من عام إلى عام ونصف وصلت للمستشفى وهي جثة هامدة.

وكانت قد شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم حادثا آخر لسقوط فتاة من الطابق الرابع حيث أصيبت بكسور بالغة جراء سقوطها من الطابق الرابع، من إحدى العمارات الواقعة بحى الزهور في محافظة الإسماعيلية.

سقوط فتاة من مرتفع

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بسقوط فتاة تبلغ من العمر 18 عاما من الطابق الرابع باحدى العمارات السكنية الواقعة بحي الزهور مما أدي إلى استقرارها على سقف أحد المساجد.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث وتحرير المحضر اللازم.

نقل المصابة إلى المستشفى

كما دفع فرع هيئة الإسعاف المصرية بمنطقة القناة وسيناء عقب تلقي البلاغ بسيارة إسعاف لنقل المصابة إلى مستشفى أبو خليفة.

أقوال الشهود العيان

وذكر شهود عيان من سكان المنطقة أنهم سمعوا صرخات في الشارع حيث تفاجئوا بسقوط فتاة من عمارة لتستقر أعلى سقف أحد المساجد وسط فزع وذهول الأهالى، وعلى الفور قاموا بطلب الإسعاف.

اسم المصابة وحالتها الصحية

ومن جهة أخرى قالت مصادر طبية في مستشفى أبو خليفة، إن المصابة وصلت إلى قسم الاستقبال في المستشفى وتدعى أسماء وائل زياد 18 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري والحوض والقدم اليمنى ما بعد الارتجاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.