محافظ الإسماعيلية يكلف بتسريع وتيرة العمل بملف التقنين والتصالح

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، اجتماعًا لمتابعة آخر الإجراءات والمستجدات بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة والجهات المعنية بهذه الملفات.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية مجددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن؛ للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل.





استعراض معدلات تنفيذ دورة التقنين

كما استعرض محافظ الإسماعيلية معدلات الأداء ونسب التنفيذ لدورة التقنين (من واقع المنظومة)، ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

جانب من الاجتماع، فيتو

وتناول الاجتماع، موقف قطع الأراضي المستردة المطلوب تحصيل ما عاد على أصحابها من نفع، وعددها بكل مركز، ووجه المحافظ بالمتابعة الجدية لتحصيل المبالغ المالية المستحقة "مقابل ما عاد من نفع"، وكذلك سرعة تسليم المحاضر الجنائية والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال الحالات غير الجادة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع.

متابعة معدلات ونسب الأداء

كما تابع محافظ الإسماعيلية، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مثمنًا جهود مجالس المدن في هذا الشأن، ووجه المحافظ، باستمرار تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لإنهاء جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب بالموجة ٢٧ للإزالات، وكذا استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، وأشاد المحافظ بالتحرك الإيجابي في مختلف الملفات.



