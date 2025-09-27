السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سكرتير عام محافظة الإسماعيلية يشهد حفل تخرج الدفعة 16 لمعهد السياحة والفنادق

جانب من مراسم الحفل،
جانب من مراسم الحفل، فيتو

شهد المهندس أحمد الإسكندراني سكرتير عام محافظة الإسماعيلية احتفالية تخريج طلاب الدفعة السادسة عشر (١٦) من المعهد العالي للسياحة والفنادق بقصر ثقافة الإسماعيلية. 

سقوط فتاة من الطابق الرابع في الإسماعيلية

ضبط 3 مراكز تجميل وسمنة ونحافة يديرها منتحلو صفة طبيب بالإسماعيلية

أُقيم الحفل بحضور  الدكتور علاء الدين عبد العزيز عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية، هشام الدميري العضو المنتدب التنفيذي للشركة  المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، أحمد عبد الوهاب نائب رئيس الشركة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأكاديمية وكبار الشخصيات، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب الخريجين.

جانب من مراسم الحفل، فيتو
جانب من مراسم الحفل، فيتو

 

بدء مراسم الاحتفالية 

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، تلاه تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم طابور عرض للطلبة الخريجين.

تضمنت فقرات الحفل كلمة عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق التي هنأ فيها الطلاب وحثهم على الجد والاجتهاد وتمثيل المعهد خير تمثيل في سوق العمل.

وفي كلمته، أشار  هشام الدميري" العضو المنتدب التنفيذي بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق على أهمية قطاع السياحة والفنادق ودور الخريجين الجدد في دفع عجلة التنمية في هذا المجال الحيوي.

 

جانب من مراسم الحفل، فيتو
جانب من مراسم الحفل، فيتو

وهنأ المهندس حمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة الطلاب وأولياء أمورهم بتخرجهم، مشيدًا بجهود المعهد وأعضاء هيئة التدريس لتخريج دفعات على أعلى مستوى من الكفاءة، مؤكدًا أن قطاع السياحة يشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة الماضية وهو ما يستوعب أبناءنا خريجي المعاهد والكليات الفندقية لما يتمتعون به من جودة التعليم والتدريب الجيد.

 

 

 

وخلال الحفل قدمت فرقة لحن الحياة فقرة فنية مميزة بقيادة المايسترو المبدع محمود أبو زيد، والتي أضفت جوًا من البهجة والاحتفال.

 

وفي لفتة وطنية، وُجهت فقرة بعنوان "مطلوب من كل وطني" للطلاب لتأكيد مسؤوليتهم تجاه الوطن وحثهم على العمل بجد وإخلاص لرفعة شأنه، مؤكدة على أنهم سفراء للمعهد ولوطنهم. 

 

اختتمت فعاليات التكريم بفقرة توزيع الشهادات على الطلبة الأوائل وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى إهداء الدروع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم الفني معهد السياحة والفنادق بالإسماعيلية المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسماعيلية السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية تخرج الدفعة ال 16 لمعهد السياحة والفنادق بالإسماعيلية

مواد متعلقة

سقوط فتاة من الطابق الرابع في الإسماعيلية

زراعة الإسماعيلية تكثف جهودها لدعم الثروة الحيوانية وتعزيز الوقاية البيطرية

ضبط 3 مراكز تجميل وسمنة ونحافة يديرها منتحلو صفة طبيب بالإسماعيلية

تحرير 115 مخالفة تموينية للمحال والمخابز المخالفة في الإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

تشكيل المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت صادمة عن مصنع المحلة المحترق وتتخذ ٣ قرارات هامة

اشتعال النيران في عقار بشارع الحميدي ببورسعيد (فيديو وصور)

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

عالم أزهري: أبو بكر الصديق وحد الأمة بـ17 جيشًا بعد وفاة النبي

أحمد كريمة يوضح معيار القرب من النبي يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads