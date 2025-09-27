سكرتير عام محافظة الإسماعيلية يشهد حفل تخرج الدفعة 16 لمعهد السياحة والفنادق

شهد المهندس أحمد الإسكندراني سكرتير عام محافظة الإسماعيلية احتفالية تخريج طلاب الدفعة السادسة عشر (١٦) من المعهد العالي للسياحة والفنادق بقصر ثقافة الإسماعيلية.

أُقيم الحفل بحضور الدكتور علاء الدين عبد العزيز عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية، هشام الدميري العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، أحمد عبد الوهاب نائب رئيس الشركة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأكاديمية وكبار الشخصيات، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب الخريجين.

جانب من مراسم الحفل، فيتو

بدء مراسم الاحتفالية

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، تلاه تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم طابور عرض للطلبة الخريجين.

تضمنت فقرات الحفل كلمة عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق التي هنأ فيها الطلاب وحثهم على الجد والاجتهاد وتمثيل المعهد خير تمثيل في سوق العمل.

وفي كلمته، أشار هشام الدميري" العضو المنتدب التنفيذي بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق على أهمية قطاع السياحة والفنادق ودور الخريجين الجدد في دفع عجلة التنمية في هذا المجال الحيوي.

جانب من مراسم الحفل، فيتو

وهنأ المهندس حمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة الطلاب وأولياء أمورهم بتخرجهم، مشيدًا بجهود المعهد وأعضاء هيئة التدريس لتخريج دفعات على أعلى مستوى من الكفاءة، مؤكدًا أن قطاع السياحة يشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة الماضية وهو ما يستوعب أبناءنا خريجي المعاهد والكليات الفندقية لما يتمتعون به من جودة التعليم والتدريب الجيد.

وخلال الحفل قدمت فرقة لحن الحياة فقرة فنية مميزة بقيادة المايسترو المبدع محمود أبو زيد، والتي أضفت جوًا من البهجة والاحتفال.

وفي لفتة وطنية، وُجهت فقرة بعنوان "مطلوب من كل وطني" للطلاب لتأكيد مسؤوليتهم تجاه الوطن وحثهم على العمل بجد وإخلاص لرفعة شأنه، مؤكدة على أنهم سفراء للمعهد ولوطنهم.

اختتمت فعاليات التكريم بفقرة توزيع الشهادات على الطلبة الأوائل وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى إهداء الدروع.

