ضبط 3 مراكز تجميل وسمنة ونحافة يديرها منتحلو صفة طبيب بالإسماعيلية

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى صالح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن ضبط 3 مراكز تجميل وسمنة ونحافة يديرهم منتحلو صفة طبيب، في إطار حملة شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية شملت المرور على 10 منشآت طبية خاصة بنطاق مركز القنطرة غرب.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

وأوضحت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أنه عند المعاينة والفحص تبين العديد من المخالفات؛ ومنها عدم وجود ترخيص منشأة طبية من وزارة الصحة، وإدارتها من منتحل صفة طبيب، مخالفات لاشتراطات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وجود أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير ومنها غير مسجل بهيئة الدواء المصرية وغير مصرح بتداولها.

جانب من المخالفات، فيتو

اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية

وتابعت أن الحملة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية للعرض بإغلاق المركز، وإحالة القائمين عليه للنيابة، وتحريز الأدوية وعمل محاضر من قِبَل هيئة الدواء المصرية.

كما تم ضبط وتحريز مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة والشعر؛ للتأكد من صلاحية تداولها ومدى صحة استخدامها وبيعها.

ونوَّهت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إلى أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وعضوية دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد، وبالتنسيق مع دكتور يوسف سليمان عضو بفرع هيئة الدواء المصرية.



ويأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على العيادات والمراكز الخاصة؛ للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة لإحكام الرقابة عليها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

