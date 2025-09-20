إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، جراء تعرضهم لحادث تصادم سيارتين بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

إخطار بحادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، وأمام قرية أبو حزين مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتبين من الفحص المبدئي لمكان الحادث أن السيارة ف ص ط 5239 اصطدمت مع أخرى مجهولة حيث قام قائدها بالفرار.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القصاصين.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وتبين أن المصابين هم كل من عادل محمد عادل محمد 22 عاما مصاب بكدمة بالظهر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والسيد عادل محمد محمد 27 عاما مصاب بكدمات بالصدر، وابراهيم محمد ابراهيم 40 عاما مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد حمدى موسى 26 عاما مصاب بكسر مضاعف بالفخذ الايمن وجرح قطعى باليد اليمنى طوله حوالى 8 سم.



