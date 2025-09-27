السبت 27 سبتمبر 2025
محافظات

سقوط فتاة من الطابق الرابع في الإسماعيلية

إسعاف
إسعاف

أصيبت فتاة بكسور بالغة جراء سقوطها من الطابق الرابع، من إحدى العمارات الواقعة بحى الزهور في محافظة الإسماعيلية.   

سقوط فتاة من مرتفع 

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اخطارا يفيد بسقوط فتاة تبلغ من العمر 18 عاما من الطابق الرابع باحدى العمارات السكنية الواقعة بحي الزهور مما أدي إلى استقرارها على سقف احد المساجد.  

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث وتحرير المحضر اللازم.  

 

نقل المصابة إلى المستشفى 

كما دفع فرع هيئة الإسعاف المصرية بمنطقة القناة وسيناء عقب تلقي البلاغ بسيارة إسعاف لنقل المصابة إلى مستشفى أبو خليفة.   

 

أقوال الشهود العيان 

وذكر شهود عيان من سكان المنطقة أنهم سمعوا صرخات في الشارع حيث تفاجئوا بسقوط فتاة من عمارة لتستقر أعلى سقف احد المساجد وسط فزع وذهول الأهالى، وعلى الفور قاموا بطلب الإسعاف.  

 

اسم المصابة وحالتها الصحية 

ومن جهة أخرى قالت مصادر طبية في مستشفى أبو خليفة، إن المصابة وصلت إلى قسم الاستقبال في المستشفى وتدعى أسماء وائل زياد  18 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري والحوض والقدم اليمنى ما بعد الارتجاج. 
 

 

