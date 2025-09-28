استخراج رمال من بالوعات صرف صحي بالإسماعيلية (صور )

كشف اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن استخراج أجولة بها رمال ومخلفات من بالوعات الصرف الصحي بمنطقة موقف الفردوس بمحافظة الإسماعيلية، أثناء أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي، لإطالة عمرها الافتراضى واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ما تم ضبطه خلال أعمال التطهير

وقال اللواء عبد الحميد عصمت: إنه تم استخراج عدد 5 أجولة بداخلها رمال وكمية من الحجارة ومخلفات من أحد بالوعات الصرف الصحي، أثناء أعمال الملس والتطهير بمنطقة موقف الفردوس بمحافظة الإسماعيلية، وكانت هذه الأجولة قد تسببت في حدوث انسداد بالشبكة وطفوحات وعدم تصريف.

ولفت إلى استمرار الحملة المكبرة لأعمال الملس والتطهير لجميع خطوط شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بقطاعات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بواسطة الدفع بفرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش.

جانب من الحملات، فيتو

استخراج كميات من الحجارة

وأوضح رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه تم استخراج كميات من الحجارة والمخالفات الصلبة من المطابق الرئيسية للصرف الصحي بمنطقة الموصلة التابعة للنطرة شرق، وتم الانتهاء تماما من أعمال الملس والتطهير للمنطقة كاملة لجميع الشبكات الفرعية والرئيسية بمعرفة رجال الشبكات وفرق الطوارئ.

مناشدة هامة للمواطنين

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين في محافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، حفاظا على شبكة الصرف الصحي، والإبلاغ فورا في حالة رصد أي حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحي والاتصال برجال الشرطة أو خط الطوارئ الخاص بالشركة.

جانب من الحملات، فيتو

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتسليك والتطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحي، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي، وذلك لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين في محافظات القناة.

