تضم مصر القديمة والمعادي وحلوان، القاهرة تعتمد مخطط تطوير الواجهات النيلية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 216، الصادر في 28 سبتمبر 2025، قرار محافظة القاهرة رقم 15699 لسنة 2025، بشأن اعتماد مخطط التجديد والتطوير للواجهة النيلية للقطاع الجنوبى فى القاهرة الكبرى.

ونص قرار محافظة القاهرة على اعتماد مخطط التجديد والتطوير للواجهة النيلية للقطاع الجنوبى فى القاهرة الكبرى، وفقًا لما يلى: (يتم الالتزام بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والاشتراطات الخاصة بمدينة القاهرة والاشتراطات الواردة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

مع الالتزام بالآتى: يكون إصدار تراخيص المبانى التى يزيد ارتفاعها عن (دور أرضى + ٤ أدوار) من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشرط الالتزام بكود الجراجات.

وعدم سريان الاشتراطات على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة "الأراضى الخاضعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية".

الالتزام بأسس تصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية.

والالتزام بضوابط واشتراطات جميع التخصيصات والتقسيمات الصادر لها قرارات.

وإمكانية السماح بالنشاط التجارى، الإدارى بالدورين الأرضى والأول فقط بالمبانى السكنية الواقعة على الطرق، التى يزيد عرضها عن عشرة أمتار بشرط الالتزام بكود الجراجات، واشتراطات الحماية المدنية وفقا لما يلى:

الحصول على موافقة إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قبل قيام الجهات الإدارية بإصدار تراخيص البناء الجديدة، (أرضى + ٤ أدوار).

واختصاص إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة" بإصدار الموافقات على تغيير النشاط من سكنى إلى نشاط تجارى- إدارى (للمبانى القائمة التى صدرت تراخيص البناء لها من قبل).

الجدير بالذكر أن منطقة جنوب القاهرة تضم 12 حيًا رئيسيًا (حي السيدة زينب، حي مصر القديمة، حي الخليفة، حي المقطم، حي البساتين، حي دار السلام، حي المعادي، حي طرة، حي حلوان، حي المعصرة، حي التبين، حي 15 مايو)



