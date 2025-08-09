وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع إحياء حديقة الأزبكية ضمن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولتهما التفقدية اليوم بتفقد سير العمل بمشروع إحياء حديقة الأزبكية، والذى تنفذه وزارة الإسكان ضمن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، بهدف إعادة إحياء الهوية المعمارية والعمرانية والتاريخية لمنطقة القاهرة الخديوية، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والمكتب الاستشاري المشرف على المشروع، ومسئولو الشركات المنفذة.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه بمختلف مكونات الحديقة للوقوف على موقف التنفيذ لكل عناصرها، وموقف التوريد والتركيب لمختلف المكونات، والتي تستهدف إعادة افتتاح الحديقة وإتاحتها للجمهور، لتكون متنفسًا ومتنزها لسكان القاهرة.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، لشرح تفصيلي لموقف مشروع إحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، ويشمل (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولات - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، وتتضمن الأعمال 3 محاور، وهى، الحفاظ على الأشجار التراثية ذات القيمة، بجانب التجديد لبعض مكونات الحديقة مثل النافورة الأثرية، ومبني نادي السلاح ومنطقة التبة التراثية، إضافة إلى إحياء البحيرة والمسرح المفتوح ومبني الكافتيريا والأسوار والبرجولات التراثية.

أعمال التطوير في مبنى جراج الأوبرا

كما تابع وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، أعمال تأهيل المباني المطلة على حديقة الأزبكية مثل مبني (نادي السلاح) لما له من واجهة مباشرة للحديقة، وأعمال التطوير بمبنى جراج الأوبرا بالإضافة الى المبنى الإداري لمحافظة القاهرة، والذي يتكون من دور أرضي و8 أدوار على مساحة إجمالية ما يقرب من 10 آلاف متر مسطح، بجانب أعمال مشروع (الفراغ الممهد المؤدي للمسارح التاريخية).

كما تفقد وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، منطقة سوق الكتب الجديد في ساحة مجاورة لسنترال الأوبرا، والبديل عن السوق القديمة"سور الأزبكية"، وتابعا موقف تنفيذ منافذ البيع الجديدة للكتب على مساحة إجمالية 805 أمتار.

ووجه المهندس شريف الشربيني خلال الجولة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في مبنى جراج الأوبرا والمنطقة المحيطة بالحديقة، واستمرار الاهتمام بالمسطحات الخضراء بالحديقة للحفاظ على رونقها.

