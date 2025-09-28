حالة المرور اليوم في شوارع وطرق وميادين القاهرة والجيزة

انتظمت حركة المرور صباح اليوم الأحد على محاور محافظتي القاهرة والجيزة، حيث سادت حالة من السيولة المرورية على معظم الطرق والشوارع الرئيسية، وسط انتشار مكثف لرجال المرور الذين حرصوا على التواجد المكثف لضمان الحركة وسلامة المركبات والمواطنين.

في محافظة القاهرة سادت حالة من السيولة المرورية على الطرق والكباري والميادين الجيوية مثل الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، بالإضافة إلى مناطق وسط العاصمة مثل ميادين رمسيس والتحرير، وعبد المنعم رياض، فيما شهدت بعض الشوارع المحيطة كثافات مرورية متفاوتة.

وفي محافظة الجيزة، بدت حركة المرور مرنة نسبيًا في مدينة 6 أكتوبر والمناطق المجاورة، لا سيما في شارع المحور المركزي، بينما سجل شارع الهرم تباطؤًا ملحوظًا، نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، بينما شهدت بعض الشوارع الرئيسية بالجيزة تكدسات وكثافات مرورية متحركة مثل شارعي التحرير والسودان، فضلا عن وجود زحام مروري في المناطق التي توجد بها مواقف لسيارات الأجرة، مثل ميداني لبنان والجيزة.

من جانبها دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة والرئيسية، تحسبًا لأي طوارئ، مع استمرار تفعيل الخط الساخن 01221110000 لتلقي بلاغات واستغاثات المواطنين

