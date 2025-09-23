مستشار الرئيس ومحافظ القاهرة يتابعان تطوير القاهرة الخديوية

تفقد اللواء أ. ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة الخديوية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.

شملت الجولة تفقد أعمال تطوير عقارات شارع طلعت حرب الجاري العمل بها حاليًا ضمن أعمال تطوير المرحلة الثالثة من القاهرة الخديوية فى المنطقة من ميدان التحرير وحتى ميدان طلعت حرب حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة واجهات البنايات وجارى العمل على توحيد لافتات المحلات.

رافق مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، ومحافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجداول الزمنية المخطط لها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عن طريق الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة، وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة أن مشروع التطوير يشمل ٤ مراحل المرحلة الاولي تتضمن ميدان التحرير وتم الانتهاء منها، والمرحلة الثانية تضم ميدان طلعت حرب - ميدان مصطفي كامل - القطاع من شارع قصر النيل بين الميدانين وتم الانتهاء منها، والمرحلة الثالثة تشمل قطاعين الأول ميدان الأوبرا، والقطاع الثانى من شارع طلعت حرب بين ميدان طلعت حرب وميدان التحرير وجارى العمل بها، أما المرحلة الرابعة التى ستبدأ فتمتد من شارع قصر النيل بين ميدان مصطفي كامل وميدان الاوبرا، وقطاع من ميدان طلعت حرب وحتى ٢٦ يوليو، وقطاع شارع ٢٦ يوليو حتي ميدان الاوبرا.

وعقب الجولة ترأس اللواء أ. ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية يرافقه د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية،اجتماعًا لمتابعة ما تم من خطوات تنفيذية لاعادة إحياء وتشغيل محل جروبي بميدان طلعت حرب، والمبنى المتواجد به في إطار جهود الدولة لإحياء منطقة القاهرة الخديوية، واستعادة العناصر المميزة لها.

وتم خلال الاجتماع استعراض نسب التنفيذ لما تم من أعمال التطوير طبقًا للدراسة التى أعدها المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على دعم كافة الجهود الرامية لاستعادة "جروبى" كجزء من ذاكرة العاصمة فى منطقة الخديوية.

