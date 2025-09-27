محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ميدان رمسيس

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بمحيط ميدان رمسيس لمتابعة أعمال إعادة الانضباط للمنطقة المحيطة بالميدان وكوبرى الليمون، وذلك فى إطار جهود الدولة لاعادة تخطيط الميدان.

جولة محافظ القاهرة بمحيط ميدان رمسيس

ورافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.

وطالب محافظ القاهرة مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من ترميم ورفع كفاءة كوبري الليمون للحفاظ عليه كأحد معالم القاهرة الخديوية، بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم نقل ما يقارب ١٣٠ كشك، وباكية من فوق كوبرى الليمون، وإزالة كافة الإشغالات المتواجدة أعلاه، بعد نقل الباعة الجائلين لأماكن بديلة.

منع عودة الإشغالات أعلي كوبري الليمون

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الانشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل الحضاري للمكان.

وأضاف محافظ القاهرة أن الفترة القادمة ستشهد عملية إخلاء لكافة إشغالات الباعة وسيارات الأجرة من ميدان رمسيس، ونقلها إلى أماكن حضارية ضمن أعمال اعادة الانضباط للمنطقة.

كما تفقد محافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق شبرا الرابط بين وسط المدينة ومناطق الساحل، وروض الفرج.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأعمال التى تتم تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة تسير وفق الجدول الزمنى الموضوع، وتشمل رفع كفاءة الإنارة، والرصف، والبلدورات، ودهان حوائط النفق.

وأضاف محافظ القاهرة أنه جارى حاليا استكمال أعمال تجليد حوائط النفق بالحجر الهاشمى بالشكل الذى يتناسب مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بميدان رمسيس فى اطار خطة الدولة لرفع كفاءة الميدان.

