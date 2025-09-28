الأحد 28 سبتمبر 2025
أخبار مصر

حملة «100 يوم صحة» قدّمت 105 ملايين خدمة طبية مجانية خلال 74 يومًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 105 ملايين و238 ألفًا و948 خدمة طبية مجانية خلال 74 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الجمعة، 419 ألفًا و978 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دور تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 23 ألفًا و597 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبدالغفار» إن الحملة قدّمت 188 ألفًا و945  خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 31 ألفًا و896 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 7 آلاف و525  خدمة.

وأشار إلى أن الحملة قدمت 45 ألفًا و931 خدمة من خلال الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، كما قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 8 آلاف و799 خدمة، كما قدّمت الحملة 8 آلاف و103 خدمات من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و55 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 48 ألفًا و731 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما قدمت قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 9 آلاف و82 خدمة.

وتابع أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 42 ألفًا و314 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

