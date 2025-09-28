اختبار بسيط لمدة 5 ثوانٍ يكشف عن الإصابة بمرض قصور القلب

قصور القلب يعد من الأمراض المزمنة الخطيرة التي تتطور بصمت، وغالبًا ما يتم تجاهل أعراضها المبكرة مثل ضيق التنفس، التعب المستمر، تورم الساقين، وصعوبة ممارسة النشاط البدني.

وبينما تختلف عن النوبة القلبية المفاجئة، فإن خطورتها تكمن في تطورها التدريجي الذي يجعل اكتشافها في مراحلها الأولى أكثر صعوبة.

وبرز مؤخرًا اختبار بسيط يعرف بـ"اختبار الساق لمدة 5 ثوانٍ" كوسيلة عملية وسريعة لرصد العلامات المبكرة لاحتمال الإصابة بقصور القلب بحسب ما نشر في Onlymyhealth.

ما هو اختبار الساق لمدة 5 ثوانٍ؟

الاختبار في غاية البساطة، ولا يتطلب معدات طبية أو زيارة للمستشفى. يُطلب من الشخص:

الجلوس على كرسي مستقيم الظهر وقدماه على الأرض.

وضع الذراعين فوق الصدر.

الوقوف ثم الجلوس مجددًا خمس مرات متتالية في غضون خمس ثوانٍ فقط.



نجاح الشخص في إنجاز المهمة يشير غالبًا إلى قوة عضلية ودورة دموية جيدة، بينما العجز عن إتمامها قد يكون إشارة مبكرة على ضعف قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة.

وإتمام الحركة في الوقت المحدد قد يُنبه الأطباء إلى وجود مشكلات في تدفق الدم أو ضعف قوة العضلات، وهي مؤشرات شائعة لدى المصابين بقصور القلب في مراحله الأولى.

والسبب أن عضلات الساق تحتاج إلى إمداد جيد من الدم والأكسجين لأداء مهامها، فإذا كان القلب ضعيفًا، يظهر التعب سريعًا حتى مع هذا الجهد البسيط.

ورغم أن الاختبار لا يشخص المرض بشكل قاطع، إلا أنه يُمثل أداة فحص أولية قد تستدعي متابعة طبية وفحوصات متقدمة مثل تخطيط صدى القلب، أو تخطيط كهربية القلب، أو تحاليل الدم.

علاقة الاختبار بالدراسات السريرية

يشبه هذا التقييم المنزلي اختبارًا سريريًا معروفًا يُدعى STST-5 (الجلوس والوقوف خمس مرات)، والذي يُستخدم لتقييم القوة البدنية والتحمل.

وأثبتت دراسة حديثة أن نتائج اختبار STST-5 واختبار الجلوس والوقوف لمدة 60 ثانية تتطابق بشكل كبير مع تقييمات القلب والحركة الأخرى، مما يؤكد قيمتهما كأدوات لمراقبة المرضى خاصة خلال برامج إعادة التأهيل.

أهمية الاختبار للفئات الأكثر عرضة

البساطة هي سر أهمية هذا الاختبار؛ فهو متاح للجميع ويمكن إجراؤه منزليًا دون إشراف طبي.

ويوصى به خصوصا للأشخاص المعرضين لمخاطر أمراض القلب مثل:

مرضى ارتفاع ضغط الدم.

المصابين بداء السكري.

من يعانون السمنة.

من لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب.



فشل هؤلاء في اجتياز الاختبار قد يكون بمثابة جرس إنذار مبكر يستدعي تدخلًا وقائيًا قبل تفاقم الوضع.

من المهم التأكيد على أن الإخفاق في إتمام الاختبار لا يعني بالضرورة وجود قصور في القلب، فقد يكون السبب عوامل أخرى مثل التقدم في العمر، آلام المفاصل، أو ضعف اللياقة البدنية.

ومع ذلك، فإنه إشارة لا ينبغي إهمالها، إذ يوصى باللجوء إلى استشارة طبية للتأكد من سلامة القلب واستبعاد المخاطر.

اختبار الساق لمدة 5 ثوانٍ ليس بديلًا عن التشخيص الطبي المتكامل، لكنه أداة بسيطة وسريعة تتيح للإنسان مراقبة صحته القلبية. إنه أشبه برسالة مبكرة من الجسم تطلب الاهتمام، إذ يمكن لاختبارات كهذه، إلى جانب المتابعة الطبية المبكرة، أن تمنع تطور قصور القلب إلى مراحل متقدمة تُهدد الحياة.

