وزير الصحة يبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون في ملف القضية السكانية

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتورة سميرة التويجري، كبيرة خبراء السكان والتنمية وقطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز التعاون في ملف القضية السكانية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

مكافحة الأمراض غير السارية ورفع الوعي بأهمية العمر الصحي

ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات السكانية، من خلال تبني سلوكيات وممارسات تهدف إلى مكافحة الأمراض غير السارية، ورفع الوعي بأهمية العمر الصحي المديد، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ مفهوم الأسرة المصرية الكريمة، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار جهود الدولة المصرية في ملف السكان، التي حققت تقدمًا ملحوظًا من خلال تحسين الخصائص السكانية وفقًا لاحتياجات كل منطقة جغرافية، مؤكدًا أن مصر تسير على المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية السكانية المستدامة، مع التركيز على جودة الحياة والرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول الفرص المتاحة والتحديات المجتمعية المرتبطة بالاستثمار في صحة الفرد المصري، خاصة كبار السن، لضمان توفير الرعاية الصحية من خلال التغطية التأمينية، وأنظمة المعاشات، والدعم الاجتماعي، بما يتيح لهم حياة كريمة من خلال التعاون مع الجهات المعنية بالتنمية البشرية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين بحثا أهمية تعزيز التوعية بالقضايا السكانية عبر دمجها في المناهج الدراسية، والأنشطة الاجتماعية في مراكز الشباب، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى مختلف الفئات العمرية، كما تم التأكيد على توسيع برامج محو الأمية للبالغين، وتشجيع السلوكيات الصحية الغذائية والرياضية، وتعزيز الانتماء الوطني والمشاركة المجتمعية لرفع الوعي والإنتاجية.

وقال إن الوزير أحد حرص مصر على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة القضية السكانية، مع توفير كافة أدوات الدعم اللازمة للحفاظ على معدلات النجاح وتحقيق التنمية الشاملة.

أهمية الاستثمار في العنصر البشري لدفع عجلة التنمية

من جانبها، أشادت الدكتورة سميرة التويجري بجهود مصر في خفض معدلات الإنجاب وتحسين الخصائص السكانية، مؤكدة أهمية الاستثمار في العنصر البشري لدفع عجلة التنمية، من خلال توفير حياة صحية وتعليمية، وتنمية مهارات تمكن الأفراد من الانخراط في سوق العمل، والتمتع بالاستقلال المادي والصحي مع التقدم في العمر.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير للسكان وتنمية الأسرة، والدكتور محمد الطيب، نائب الوزير للحوكمة، والدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب الوزير، والدكتورة سوزان زناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة داليا رشيد، المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي ومدير إدارة المنح والقروض، ومن جانب البنك الدولي، الدكتورة مها ونيس، والدكتور أيوديجي اجيبويا، أخصائي أول الصحة، والسيد معتز منصور، مدير ملف التعاون مع البنك الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.