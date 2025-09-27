مستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي ينجح في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ مريض

أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح فريق طبي بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي في إجراء عملية عاجلة لتفريغ نزيف بالمخ لطفل يبلغ من العمر 16 عامًا، وذلك بعد تعرضه لإصابة مباشرة في الرأس.

نزيف حاد فوق الأم الجافية مع تمزق بالشريان المغذي لأغشية المخ

وكانت طوارئ مستشفى المقطم قد استقبلت الطفل المصاب، حيث أجريت له أشعة مقطعية أثبتت وجود نزيف حاد فوق الأم الجافية مع تمزق بالشريان المغذي لأغشية المخ.

ونظرًا لخطورة الحالة، جرى التنسيق لنقله إلى مستشفى أطفال مصر لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة، عبر سيارة إسعاف مجهزة وبرفقة طبيب عناية مركزة لضمان استقرار حالته أثناء النقل.

خرج المريض من غرفة العمليات في حالة مستقرة

وفور وصوله، باشر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل لتفريغ النزيف، وتمت العملية بنجاح، حيث خرج المريض من غرفة العمليات في حالة مستقرة مع تحسن ملحوظ بدرجة الوعي، قبل نقله إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة حالته تحت الملاحظة المستمرة.

وأشادت وزارة الصحة بجهود الفريق الطبي الذي شارك في إنقاذ حياة الطفل، مؤكدة أن مثل هذه النجاحات تأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بخدمات الطوارئ والرعاية الطبية المتخصصة المقدمة للأطفال

