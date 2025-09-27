السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي ينجح في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ مريض

مستشفى أطفال مصر
مستشفى أطفال مصر
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح فريق طبي بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي في إجراء عملية عاجلة لتفريغ نزيف بالمخ لطفل يبلغ من العمر 16 عامًا، وذلك بعد تعرضه لإصابة مباشرة في الرأس.

نزيف حاد فوق الأم الجافية مع تمزق بالشريان المغذي لأغشية المخ

وكانت طوارئ مستشفى المقطم قد استقبلت الطفل المصاب، حيث أجريت له أشعة مقطعية أثبتت وجود نزيف حاد فوق الأم الجافية مع تمزق بالشريان المغذي لأغشية المخ. 

ونظرًا لخطورة الحالة، جرى التنسيق لنقله إلى مستشفى أطفال مصر لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة، عبر سيارة إسعاف مجهزة وبرفقة طبيب عناية مركزة لضمان استقرار حالته أثناء النقل.

خرج المريض من غرفة العمليات في حالة مستقرة

وفور وصوله، باشر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل لتفريغ النزيف، وتمت العملية بنجاح، حيث خرج المريض من غرفة العمليات في حالة مستقرة مع تحسن ملحوظ بدرجة الوعي، قبل نقله إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة حالته تحت الملاحظة المستمرة.

الصحة: خطة لتطوير مستشفى أم المصريين وتوفير 87 سرير رعاية مركزة به

الصحة تعلن فوز مصر بجائزة دولية تقديرًا لجهودها في مكافحة السمنة

وأشادت وزارة الصحة بجهود الفريق الطبي الذي شارك في إنقاذ حياة الطفل، مؤكدة أن مثل هذه النجاحات تأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بخدمات الطوارئ والرعاية الطبية المتخصصة المقدمة للأطفال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشعة مقطعية اطفال مصر تامين الصحي الصحة والسكان الرعاية الطبية

مواد متعلقة

نائبا رئيس الوزراء يشهدان اجتماع الهيئة المصرية للشراء الموحد

الصحة: خطة لتطوير مستشفى أم المصريين وتوفير 87 سرير رعاية مركزة به

رئيس التأمين الصحي يوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى مرضى مركز أورام مدينة نصر

رئيس التأمين الصحي خلال تفقد مستشفى مدينة نصر: ننفذ خطة تطوير طموحة

الصحة تعلن فوز مصر بجائزة دولية تقديرًا لجهودها في مكافحة السمنة

تخدم 69 مليون مواطن، خريطة مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظات

الصحة تكشف حقيقة تقاعس الأطباء عن علاج مريض سقط من أعلى بمستشفى كفر الشيخ العام

الرعاية الصحية: نقل خبرات روسيا في التكنولوجيا الحيوية والعلاج عن بُعد لمصر

الأكثر قراءة

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بالانتقال إلى الاستقرار والراحة النفسية

تعرف على أول مرشح رسمي لعضوية مجلس الأهلي

بعد موته في زفافه أمام المعازيم، جمال شعبان يكشف سر وفاة عريس أسوان فجأة

أول تعليق من باسم يوسف عن عودته إلى مصر

بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بالانتقال إلى الاستقرار والراحة النفسية

شيرين حلمي في أولى حلقات "حديث العقل والروح": علينا أن نفخر بأن جدنا كان نبيًا في الجنة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح وعد الله للمؤمنين بدخول أقربائهم في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads