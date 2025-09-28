موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في مونديال الشباب والقناة الناقلة

مونديال الشباب، تلقى منتخب مصر للشباب الخسارة أمام اليابان 2-0 في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.

ويلتقي منتخب مصر للشباب في المباراة القادمة نظيره نيوزيلندا، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى بالمونديال

منتخب مصر يخسر أمام اليابان، فيتو

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيوزيلندا، يوم الثلاثاء المقبل 30 سبتمبر في الجولة الثانية، ومن المقرر أن تنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت الناقل الحصري لمنافسات المونديال.

وأصبحت مهمة منتخب مصر معقدة، بعد الهزيمة أمام اليابان في الجولة الأولى.ويتعين على منتخب الشباب الفوز في المباراتين القادمتين، ليبقي على آماله في التأهل إلى الدور المقبل بكأس العالم.

مجموعة مصر في مونديال الشباب

ويلعب منتخب مصر للشباب ضمن المجموعة الأولى بمونديال الشباب، بجانب كل من، اليابان، وتشيلي، ونيوزيلندا.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 20 أكتوبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.