طاهر أبو زيد واليماني يتصدران هدافي مصر في مونديال الشباب

طاهر أبو زيد نجم منتخب مصر الأسبق، فيتو

مونديال الشباب، يدخل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم السبت، مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب اليابان، في الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم، التي تقام في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 19 أكتوبر المقبل.

 

طاهر أبو زيد ومحمد اليماني الأكثر تهديفا بمونديال الشباب

وخلال ثماني مشاركات لمنتخب مصر في مونديال الشباب، تحمل سجلاته 45 هدفا سجلها لاعبو مصر في شباك المنافسين.

ويعد نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق طاهر أبو زيد الأكثر تهديفا للفراعنة في تاريخ مشاركاته بمونديال الشباب برصيد أربع أهداف، ويشاركه محمد اليماني نجم الإسماعيلي الأسبق في نفس الرصيد من الأهداف.

ويأتي في المركز الثاني بقائمة هدافي منتخب مصر في مونديال الشباب الثنائي هشام صالح ومحمد ابراهيم برصيد 3 أهداف لكل منهما.

 

هدافي منتخب مصر خلال تاريخ مشاركاته في مونديال الشباب

طاهر أبو زيد: 4 أهداف

محمد اليماني: 4 أهداف

هشام صالح: 3 أهداف

محمد ابراهيم: 3 أهداف 

موعد مباراة مصر واليابان في مونديال الشباب

 تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام اليابان مساء اليوم السبت 27 سبتمبر، وتنطلق صفارتها في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت تشيلي.

القناة الناقلة لمباراة مصر واليابان

ومن المقرر، أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراة منتخب الشباب أمام نظيره الياباني على الهواء مباشرة.

