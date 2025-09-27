السبت 27 سبتمبر 2025
كباكا ومحمد عبدالله يقودان كتيبة منتخب مصر أمام اليابان في مونديال الشباب

منتخب مصر للشباب
أعلن أسامة نبيه تشكيل منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 سنة، لمواجهة منتخب اليابان، المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب خوليو مارتنيز بالعاصمة التشيلية سانيتاجو، في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.

تشكيل منتخب مصر أمام اليابان بمونديال الشباب

يدخل منتخب مصر تحت 20 سنة مباراته أمام اليابان بتشكيل مكون من:

أحمد وهب حارس مرمي 
سيف سفاجا 
أحمد عابدين 
عبد الله بوستنجي
مهاب سامي
---- 
تيبو جبريال
سليم طلب 
أحمد كاباكا
--
محمد عبد الله 
حامد عبد الله 
أحمد نايل

………………………. 

ويقص منتخب مصر شريط مبارياته في مونديال الشباب أمام منتخب اليابان، في افتتاح مواجهات المجموعة الأولى، التي تضم معهما منتخبا نيوزيلندا وتشيلي صاحب الضيافة.

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو
موعد مباراة مصر واليابان في مونديال الشباب

 تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام الكمبيوتر الياباني مساء اليوم السبت 27 سبتمبر، وتنطلق صافرتها في تمام الحادية عشر مساءا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت تشيلي.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر واليابان

ومن المقرر، أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراة منتخب الشباب أمام نظيره الياباني على الهواء مباشرة.

 

