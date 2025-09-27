السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس التأمين الصحي يوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى مرضى مركز أورام مدينة نصر

مركز أورام مدينة
مركز أورام مدينة نصر
ads

تفقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مركز أورام مدينة نصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالمتابعة الميدانية للخدمات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وفي إطار العمل على تعزيز التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير رعاية صحية متكاملة ومتميزة.

توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لجميع المرضى

وأكد الدكتور أحمد مصطفى على أهمية العمل المستمر لتحقيق رؤية الوزارة والتزام الهيئة بتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لجميع المرضى، مشيرًا إلى أن مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة، ومنها مبادرة صحة المرأة، تمثل خطوة مهمة في تحسين الخدمات الصحية وتؤكد على أن ملف الصحة يأتي في مقدمة الأولويات.
 

يعد مركز أورام مدينة نصر التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، أول مركز متخصص لتشخيص وعلاج الأورام في الهيئة، حيث يقدم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لمرضى الأورام من خلال مجموعة متنوعة من الأقسام الطبية المتخصصة. 
 

وتشمل الخدمات المقدمة في المركز التالي:
 

خدمات قسم علاج الأورام: يقدم المركز أحدث طرق العلاج الكيميائي والعلاج الموجه طبقًا لأحدث خطط العلاج العالمية.
 

خدمات قسم الطب النووي: يشمل المسح الذري والعلاج باليود المشع.
 

خدمات قسم العلاج الإشعاعي: يوفر المركز أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي مثل العلاج الإشعاعي ثنائي الأبعاد (2D)، وثلاثي الأبعاد (3D)، والعلاج الإشعاعي المتغير الشدة (IMRT، VMAT)، بالإضافة إلى العلاج الإشعاعي التجسيمي (SBRT).
 

خدمات قسم الأشعة التشخيصية: تشمل الأشعة السينية، الأشعة المقطعية، الرنين المغناطيسي (MRI)، الماموجرام، والموجات الصوتية والاشعه التداخليه
 

خدمات قسم المعمل: يقدم المركز خدمات تحاليل طبية متخصصة لدعم تشخيص الأورام.


خدمات جراحة الأورام: يقوم الجراحون المتخصصون في المركز بإجراء جميع أنواع جراحات الأورام الحديثة.


يشارك المركز في مبادرة  رئيس الجمهورية لصحة المرأة، مما يتيح فحص وتشخيص الأورام للنساء في مختلف الأعمار.
 

والتقى الدكتور أحمد مصطفى، بعدد من المرضى المترددين على المركز  بهدف الاستماع إلى تجاربهم ومشكلاتهم والعمل على حلها.

خلال اللقاء، استمع إلى آراء المرضى واحتياجاتهم، ووجه بسرعة الاستجابة لشكواهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

أكد الدكتور أحمد مصطفى على أهمية التواصل المباشر مع المرضى والاستماع إلى مشكلاتهم، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية وتقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين.

ووجه  بسرعة حل المشكلات التي تم رصدها خلال اللقاء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، بما يضمن رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم.
 

وفي ختام الزيارة عقد اجتماعا موسعا ضم مسئولي الشئون الطبية والعلاجية ومكافحة العدوى والجودة ونائب مدير المركز ناقش الاجتماع خطط العمل الحالية، والمبادرات المستقبلية لتطوير الأداء، مشددًا على ضرورة تعزيز التكامل بين الأقسام المختلفة، وترسيخ ثقافة الجودة وسلامة المرضى، وتحسين نظم التعقيم والتطهير، إلى جانب التحديث المستمر لبرامج التدريب والتأهيل المهني للكوادر الصحية.

الصحة تعلن فوز مصر بجائزة دولية تقديرًا لجهودها في مكافحة السمنة

الصحة: الأمراض المزمنة سبب 70% من الوفيات العالمية


يواصل مركز أورام مدينة نصر تقديم خدماته المتميزة  في مجال تشخيص وعلاج الأورام، ويعد بمثابة صرح طبي رائد يخدم كافة المواطنين، خاصة عملاء التأمين الصحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للتأمين الصحي احمد مصطفي BRT الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي العامة للتامين الصحي العلاج الإشعاعي العلاج الكيميائي تحسين الخدمات الصحية خدمات الرعاية الصحية خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى

مواد متعلقة

الصحة تعلن فوز مصر بجائزة دولية تقديرًا لجهودها في مكافحة السمنة

تخدم 69 مليون مواطن، خريطة مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظات

الصحة تكشف حقيقة تقاعس الأطباء عن علاج مريض سقط من أعلى بمستشفى كفر الشيخ العام

الرعاية الصحية: نقل خبرات روسيا في التكنولوجيا الحيوية والعلاج عن بُعد لمصر

الصحة: الأمراض المزمنة سبب 70% من الوفيات العالمية

طبيب يحذر: الهيموجلوبين الطبيعي لا ينفي الإصابة بالأنيميا

الكشف عن نتائج المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ومواجهة سرطان الثدي

رئيس المؤسسة العلاجية في جولة مفاجئة بمستشفيات القبطي ودار الولادة

الأكثر قراءة

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

تعرف على أول مرشح رسمي لعضوية مجلس الأهلي

زغلول صيام يكشف الحقيقة في صوت مصر بـ"البالون دور" بين إيناس مظهر ومحمد صلاح.. هو مين مصلحته يخلي صلاح يكره مصر؟!

بعد موته في زفافه أمام المعازيم، جمال شعبان يكشف سر وفاة عريس أسوان فجأة

بعد صرف مرتبات سبتمبر، موعد صرف رواتب شهر أكتوبر 2025

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شيرين حلمي في أولى حلقات "حديث العقل والروح": علينا أن نفخر بأن جدنا كان نبيًا في الجنة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح وعد الله للمؤمنين بدخول أقربائهم في الإسلام

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads