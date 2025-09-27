رئيس التأمين الصحي يوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى مرضى مركز أورام مدينة نصر

تفقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مركز أورام مدينة نصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالمتابعة الميدانية للخدمات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وفي إطار العمل على تعزيز التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير رعاية صحية متكاملة ومتميزة.

توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لجميع المرضى

وأكد الدكتور أحمد مصطفى على أهمية العمل المستمر لتحقيق رؤية الوزارة والتزام الهيئة بتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لجميع المرضى، مشيرًا إلى أن مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة، ومنها مبادرة صحة المرأة، تمثل خطوة مهمة في تحسين الخدمات الصحية وتؤكد على أن ملف الصحة يأتي في مقدمة الأولويات.



يعد مركز أورام مدينة نصر التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، أول مركز متخصص لتشخيص وعلاج الأورام في الهيئة، حيث يقدم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لمرضى الأورام من خلال مجموعة متنوعة من الأقسام الطبية المتخصصة.



وتشمل الخدمات المقدمة في المركز التالي:



خدمات قسم علاج الأورام: يقدم المركز أحدث طرق العلاج الكيميائي والعلاج الموجه طبقًا لأحدث خطط العلاج العالمية.



خدمات قسم الطب النووي: يشمل المسح الذري والعلاج باليود المشع.



خدمات قسم العلاج الإشعاعي: يوفر المركز أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي مثل العلاج الإشعاعي ثنائي الأبعاد (2D)، وثلاثي الأبعاد (3D)، والعلاج الإشعاعي المتغير الشدة (IMRT، VMAT)، بالإضافة إلى العلاج الإشعاعي التجسيمي (SBRT).



خدمات قسم الأشعة التشخيصية: تشمل الأشعة السينية، الأشعة المقطعية، الرنين المغناطيسي (MRI)، الماموجرام، والموجات الصوتية والاشعه التداخليه



خدمات قسم المعمل: يقدم المركز خدمات تحاليل طبية متخصصة لدعم تشخيص الأورام.



خدمات جراحة الأورام: يقوم الجراحون المتخصصون في المركز بإجراء جميع أنواع جراحات الأورام الحديثة.



يشارك المركز في مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة، مما يتيح فحص وتشخيص الأورام للنساء في مختلف الأعمار.



والتقى الدكتور أحمد مصطفى، بعدد من المرضى المترددين على المركز بهدف الاستماع إلى تجاربهم ومشكلاتهم والعمل على حلها.

خلال اللقاء، استمع إلى آراء المرضى واحتياجاتهم، ووجه بسرعة الاستجابة لشكواهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

أكد الدكتور أحمد مصطفى على أهمية التواصل المباشر مع المرضى والاستماع إلى مشكلاتهم، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية وتقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين.

ووجه بسرعة حل المشكلات التي تم رصدها خلال اللقاء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، بما يضمن رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم.



وفي ختام الزيارة عقد اجتماعا موسعا ضم مسئولي الشئون الطبية والعلاجية ومكافحة العدوى والجودة ونائب مدير المركز ناقش الاجتماع خطط العمل الحالية، والمبادرات المستقبلية لتطوير الأداء، مشددًا على ضرورة تعزيز التكامل بين الأقسام المختلفة، وترسيخ ثقافة الجودة وسلامة المرضى، وتحسين نظم التعقيم والتطهير، إلى جانب التحديث المستمر لبرامج التدريب والتأهيل المهني للكوادر الصحية.



يواصل مركز أورام مدينة نصر تقديم خدماته المتميزة في مجال تشخيص وعلاج الأورام، ويعد بمثابة صرح طبي رائد يخدم كافة المواطنين، خاصة عملاء التأمين الصحي.

