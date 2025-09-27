رئيس التأمين الصحي خلال تفقد مستشفى مدينة نصر: ننفذ خطة تطوير طموحة

أجرى الدكتور أحمد مصطفي رئيس هيئة التأمين الصحي جولة تفقدية في مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي في إطار متابعة تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة.

تأتي هذه الزيارة طبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بأهمية المتابعة المستمرة ورفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كان في استقباله خلال الزيارة الدكتورة دينا صبحي مدير عام المستشفي.



أكد رئيس الهيئة خلال الجولة أن المستشفى يعد من المستشفيات المحورية التابعة للهيئة، حيث يقدم خدمات طبية متكاملة في العديد من التخصصات، تشمل:

أقسام الطوارئ والرعايات المركزة.

أقسام الجراحة العامة وجراحات التخصصات الدقيقة.

أقسام النساء والتوليد.

أقسام الباطنة وفروعها المتخصصة.

اقسام العظام والرمد والأنف والاذن والسمعيات

خدمات الأشعة التشخيصية والتداخلية.

أقسام التحاليل والمعامل الطبية.

خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل.



تفقد الدكتور أحمد مصطفي قسم الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة وقسطرة القلب والحضانات واطلع علي مدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الاطقم الطبيةوالتمريضية علي مدار الساعة لتقديم خدمة صحية آمنة ومستمرة.

حرص الهيئة على تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة

كما التقى الدكتور أحمد مصطفى بعدد من المرضى وذويهم، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعاملين بالمستشفي.

وفي إطار متابعة أعمال التطوير، حرص رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، على تفقد أعمال التطوير والوقوف على الوضع الحالي بمستشفى مدينة نصر.

واطلع على مراحل سير العمل في مختلف الأقسام والمباني، والتقى بمسؤولي الشركة المنفذة لمشروع التطوير.

ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وإنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية قسم الطوارئ ودوره المحوري في سرعة الاستجابة للحالات الحرجة.

يعد قسم الطوارئ بالمستشفى أحد الأقسام الحيوية والرئيسية، حيث يقدم الرعاية الطبية الفورية والطارئة للمرضى الذين يعانون من حالات صحية خطيرة أو طارئة وتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية الفورية وتقييم الحالات وتحديد أولويات العلاج.

كما شدد رئيس الهيئة على أهمية الإسراع في إنجاز المشروعات الجارية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى، وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

القدرة الاستيعابية لمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي:

244 سريرًا داخليًا

40 سرير رعاية مركزة، موزعة كالتالي: رعاية متوسطة منها 8 تخصص قلب

رعاية جراحية

رعاية قسطرة

رعاية قلب

رعاية باطنة ونفسية وعصبية

رعاية استقبال وطوارئ

11 سرير رعاية أطفال

22 ماكينة غسيل كلوي

12 غرفة عمليات تشمل:

جراحات متخصصة وجراحات يوم واحد وغرفة قسطرة

وفي ختام الزيارة، عقد الدكتور أحمد مصطفى اجتماعا موسعًا ضم مسؤولي الشؤون الطبية والعلاجية، ومكافحة العدوى، والجودة بالمستشفى

ناقش الاجتماع خطط العمل الحالية، والمبادرات المستقبلية لتطوير الأداء، مشددًا على ضرورة تعزيز التكامل بين الأقسام المختلفة، وترسيخ ثقافة الجودة وسلامة المرضى، وتحسين نظم التعقيم والتطهير، إلى جانب التحديث المستمر لبرامج التدريب والتأهيل المهني للكوادر الصحية.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تنفذ خطة تطوير طموحة تشمل جميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية، تهدف إلى تحقيق التكامل بين جودة الخدمة وتوافر التخصصات الدقيقة والتجهيزات الحديثة، بما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة.

