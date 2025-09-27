الصحة تكشف حقيقة تقاعس الأطباء عن علاج مريض سقط من أعلى بمستشفى كفر الشيخ العام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر مريضًا راقدًا على سرير متحرك (ترولي) داخل مستشفى كفر الشيخ العام، تضمن معلومات غير دقيقة حول تقاعس الأطقم الطبية.

المريض تعرض لإصابة نتيجة سقوط من علو

وأوضح عبد الغفار أن الواقعة تعود إلى مريض كان قد تعرض لإصابة نتيجة سقوط من علو، وأجري له عمل جبيرة منذ نحو أسبوعين على يد طبيب العظام بالمستشفى.

وأضاف أن المريض حضر صباح الجمعة 26 سبتمبر 2025 إلى قسم الأشعة لإجراء متابعة دورية، حيث صور الفيديو أمام قسم الأشعة العادية أثناء انشغال الغرفة بحالة أخرى، وكان الباب مغلقًا وفق الإجراءات الطبية المعتادة.

وأشار إلى أن المريض حصل على الخدمة فور انتهاء الحالة السابقة، مؤكدًا أن الأمر لم يكن طارئًا بل متابعة روتينية.

كما لفت طبيب العظام إلى أن المريض قام بفك الجبيرة بنفسه أكثر من مرة، مما استلزم إعادة التقييم في كل زيارة.

وذكر عبدالغفار أن قسم الأشعة أنجز 142 حالة تصوير في ذلك اليوم بمجهود فريق يضم فنيين اثنين فقط، وهو ما يعكس حجم الضغط اليومي والحرص على خدمة جميع المرضى.

وشددت وزارة الصحة على التزامها بتقديم خدمات طبية بجودة عالية في مختلف منشآتها، داعية المواطنين إلى تحري الدقة قبل تداول محتويات قد تسيء إلى الأطقم الطبية، ومؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للتواصل المباشر مع المواطنين والرد على استفساراتهم، تعزيز للثقة في النظام الصحي المصري.

