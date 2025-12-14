يوفر 23.2 مليار دولار عائدات لمصر، خبير يوجه نداء للمجموعة الاقتصادية بالحكومة بشأن التعليم

18 حجم الخط

وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق نداء لـ وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة، طالبهم فيها بإعطاء الأولوية للتعليم، وخاصة بعد ارتفاع المعدل الاقتصادي له، في ضوء تصدير العمالة المصرية للخارج.

نداء لوزارء المجموعة الاقتصادية بشأن التعليم

وأكد هاني توفيق أن هناك عجزا في المدرسين بلغ 700 ألف معلم، وأيضًا هناك هجرة في الأطباء المصريين للخارج بسبب تدني أجورهم، لذا أطالب المجموعة الوزارية الاقتصادية بترتيب أولويات الإنفاق الحكومى في المرحلة المقبلة، لتحقيق عائد اقتصادي عالي من خلال الاهتمام بالتعليم.

وقال توفيق، في تدوينة له عبر "الفيس بوك"، في ندائه الذي وجهه للمجموعة الاقتصادية بالحكومة: "نداء لوزراء المجموعة الاقتصادية: معدل العائد "الاقتصادى" ERR على التعليم مرتفع للغاية، لاسيما فى ضوء تصدير العمالة للدول العربية".

وفي رسالته للمجموعة الاقتصادية، قال هاني توفيق: "أرجو إعطاء أولوية للتعليم (عجز ٧٠٠ الف مدرس) وللصحة (هجرة الأطباء لتدنى أجورهم) عند قيامكم بترتيب أولويات الانفاق الحكومى الفترة القادمة".

العمالة المصرية المطلوبة في العالم

جدير بالذكر أن العمالة المصرية المطلوبة في العالم، وخاصة الدول العربية، تتنوع بين القطاعات الفنية، الصحية، التكنولوجية، والخدمية، وتشمل (مطوري البرمجيات، متخصصي الرعاية الصحية، المهندسين (مدني، إنتاج، صيانة)، خبراء التسويق الرقمي، والمحاسبين، وفنيي التصنيع (حقن بلاستيك، دوكو سيارات)، بالإضافة إلى عمال إنتاج ومخازن وأمن، وفنيين (صيانة، وخياطة، وسباكة، وكهرباء)، وسائقين، وشيفات، وتتوفر فرص محلية ودولية، مع التركيز على المهارات الرقمية والفنية التي تدعمها وزارة القوى العاملة.

العمالة المصرية المطلوبة بالخارج، فيتو



وأكد المحللين الاقتصاديين أن العائد الاقتصادي للتعليم (ERR) مرتفع ومستقر عالميًا، حيث يتراوح من 9 إلى 10% سنويًا لكل سنة دراسية إضافية، مما يعني أن الاستثمار في التعليم يزيد دخل الفرد ومهاراته، ويُحفز الابتكار، ويدعم النمو الاقتصادي، ويعزز الإنتاجية، ويُقلل الفقر، ويخلق قوة عاملة ماهرة، كما يُحسن التوزيع العادل للموارد، وبذلك أصبح أحد أفضل الاستثمارات للفرد والمجتمع.

ويؤدي التعليم لزيادة دخل الفرد، حيث يحصل الأفراد المتعلمون على دخل أعلى بشكل، بسبب زيادة إنتاجيتهم ومهاراتهم.

كما يؤدي التعليم لزيادة النمو الاقتصادي، حيث يزيد التعليم الإنتاجية، ويحفز ريادة الأعمال، ما يقود إلى نمو اقتصادي.

ويوفر التعليم المعرفة والمهارات اللازمة لإنتاج السلع والخدمات، ويُنشئ قوة عاملة متعلم، ويرفع من إنتاجية الأفراد وقدرتهم على الابتكار، ما يزيد من حيوية الاقتصاد الحديث.

ويُعتبر التعليم استثمارًا طويل الأجل يُؤتي ثماره على مدار حياة الفرد والمجتمع، حتى في الأوقات الاقتصادية الصعبة، فللتعليم أهمية في العائد الاقتصادي، التعليم الجيد هو حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة.

تحويلات المصريين بالخارج

يذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة من يناير حتى يوليو 2025) ارتفاعًا بمعدل 49.7% لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار (مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).

تحويلات المصريين بالخارج، فيتو



وارتفعت التحويلات للمصريين بالخارج خلال شهر يوليو 2025 بمعدل 26.3% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله تاريخيًا (مقابل نحو 3.0 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024).

