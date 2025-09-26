ألونسو يحذر لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو في ديربي العاصمة

حذر الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد لاعبيه من الثقة المفرطة قبل مواجهة الجار أتلتيكو، السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويتصدر الريال جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، متقدما على برشلونة، حامل اللقب، بنقطتين، فيما يحتل أتلتيكو المركز التاسع.

ألونسو يحذر لاعبي ريال مدريد



وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: كل مباراة تحمل صعوباتها.. لا يمكن أن نكون واثقين أكثر من اللازم. مجرد دخولنا أرضية الملعب لا يعني أننا سنفوز، يجب أن نكون ثابتين في أدائنا.

وأضاف: كلما درّبنا أنفسنا على أن نكون في حالة جاهزية طبيعية، سنفوز بعدد أكبر من المباريات ونحصد الكثير من النقاط.

وأثنى ألونسو على الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو، على الرغم من الانتقادات، التي يتلقاها الأخير، بسبب تراجع أداء ونتائج فريقه في الأشهر الأخيرة، معترفًا أنه لا يتصوّر البقاء كل هذه المدة في ريال مدريد.

ويُعد سيميوني أقدم مدرب على رأس الجهاز الفني لفريق بالدرجة الأولى الإسبانية منذ توليه المهمة في ديسمبر 2011.

وقال ألونسو: ما فعله سيميوني أمر عظيم، أنا ما زلت في البداية، ويجب أن أتقدم خطوة بخطوة.. لا أضع لنفسي هدفًا طويل الأمد كهذا.

