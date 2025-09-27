أخبار الفن اليوم: عودة باسم يوسف للإعلام المصري.. درة تقف أمام العوضي في “علي كلاي”.. والسقا يتعرض لحادث سير

شهدت الساحة الفنية علي مدار اليوم عدد من الاخبار الفنية والتي من أهمها:

أكد محمود حمدان مؤلف مسلسل علي كلاي في تصريحات لفيتو أن الفنانة درة ستكون هي البطلة أمام أحمد العوضي خلال أحداث العمل.

قال الإعلامي المثير للجدل في رسالته: “طيب يا جماعة عشان الكلام كتير والإشاعات كتير، أنا زي ما شوفتوني أول مرة في أوضة الغسيل من مصر، حتشوفوني تاني على شاشات التلفزيون المصري من أوضة الغسيل من لوس أنجلوس”.

كشفت مصادر مطلعة أن عودة باسم يوسف للإعلام المصري حسمت بشكل نهائي، وأن الظهور الأول له سوف يكون في السابع من أكتوبر المقبل.

تعرض الفنان أحمد السقا لحادث سير أثناء توجهه للإسكندرية مساء أمس، وأصيب ببعض الجروح المتفرقة في جسده.

محمد فضل شاكر لـ"فيتو": لا أعيش فى جلباب أبى

فى عالم يختلط فيه الفن بالحياة، وتتشابك فيه الأضواء مع الظلال، يبرز اسم مطرب شاب ورث عن أبيه الفن العريق والصوت الذى لا يُنسى، شاب يحمل رؤية خاصة وله تطلعات شخصية وسط إرث فنى ثقيل.

احتفل الكينج محمد منير بزفاف ابنة شقيقته، بحضور لفيف من الفنانين والأهالي، ويعد هذا الظهور الأول للكينج بعد تعرضه لوعكة صحية.

حفل زفاف سيلينا حوميز، في حدث استثنائي تحتفل النجمة الأمريكية سيلينا جوميز اليوم السبت، بحفل زفافها من المنتج الموسيقي بيني بلانكو، بإحدى القصور الفاخرة في مقاطعة سانتا باربرا في كاليفورنيا.

سر استقالة أشرف زكي من منصبه

وقالت المصادر بحسب "العربية.نت" أن نقيب الفنانين مرشح لمنصب جديد، خاصة بعد تعيينه أمينًا مساعدًا للجنة للفنون والثقافة بحزب الجبهة الوطنية، وهو أحد أحدث وأكبر الأحزاب السياسية في مصر.

وأضافت أن زكي مرشح بقوة كذلك للتعيين في مجلس الشيوخ ضمن قائمة الـ100 شخصية الذين يحق لرئيس الجمهورية تعيينها.

أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

وقال السقا في تصريح خاص لفيتو: إنه تم نقله إلى المستشفى بعد الحادث الذي تعرض له، وأجرى بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته، حيث كان يشعر بألم شديد بالصدر.

وأضاف “السقا” أن الأطباء أكدوا إصابته بكسر أحد أضلاع، وبعض الكدمات والجروح البسيطة بمناطق متفرقة من الجسد.

