أول تعليق من باسم يوسف عن عودته إلى مصر

في أول تعليق له على أنباء عودته إلى شاشات الإعلام المصري..كتب باسم يوسف رسالة طريفة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

قال الإعلامي المثير للجدل في رسالته: “طيب يا جماعة عشان الكلام كتير والإشاعات كتير، أنا زي ما شوفتوني أول مرة في أوضة الغسيل من مصر، حتشوفوني تاني على شاشات التلفزيون المصري من أوضة الغسيل من لوس أنجلوس”.

وأضاف “يوسف”: “ حكون ضيف أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة عبر الأقمار الصناعية أو راوتر الإنترنت في حوار حصري يوم ٧ أكتوبر ”، موضحًا: “حنتكلم عن رحلتي الكام سنة اللي فاتت وحنقول شوية حكايات لطيفة عن ماوراء الكواليس في كل الأخبار واللقاءات اللي طلعت فيها، أسرار تنشر لأول مرة (أو لتاني مرة عادي)، أكشن،دراما، مقاطع بلوتوث ساخنة”.

اختتم باسم يوسف رسالته قائلا: “ أما موضوع إني واخد ٢٢ مليون جنيه ده، فبصراحة ده خبر عجيب جدا؛ يا ريت نتحرى الدقة. أنا واخد ٢٢ مليون دولار، عيب كده”!!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.