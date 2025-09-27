السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول تعليق من باسم يوسف عن عودته إلى مصر

باسم يوسف، فيتو
باسم يوسف، فيتو

في أول تعليق له على أنباء عودته إلى شاشات الإعلام المصري..كتب باسم يوسف رسالة طريفة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

قال الإعلامي المثير للجدل في رسالته: “طيب يا جماعة عشان الكلام كتير والإشاعات كتير، أنا زي ما شوفتوني أول مرة في أوضة الغسيل من مصر، حتشوفوني تاني على شاشات التلفزيون المصري من أوضة الغسيل من لوس أنجلوس”.

وأضاف “يوسف”: “ حكون ضيف أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة عبر الأقمار الصناعية أو راوتر الإنترنت في حوار حصري يوم ٧ أكتوبر ”، موضحًا: “حنتكلم عن رحلتي الكام سنة اللي فاتت وحنقول شوية حكايات لطيفة عن ماوراء الكواليس في كل الأخبار واللقاءات اللي طلعت فيها، أسرار تنشر لأول مرة (أو لتاني مرة عادي)، أكشن،دراما، مقاطع بلوتوث ساخنة”.

اختتم باسم يوسف رسالته قائلا: “ أما موضوع إني واخد ٢٢ مليون جنيه ده، فبصراحة ده خبر عجيب جدا؛ يا ريت نتحرى الدقة. أنا واخد ٢٢ مليون دولار، عيب كده”!!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسم يوسف

الأكثر قراءة

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

تعرف على أول مرشح رسمي لعضوية مجلس الأهلي

زغلول صيام يكشف الحقيقة في صوت مصر بـ"البالون دور" بين إيناس مظهر ومحمد صلاح.. هو مين مصلحته يخلي صلاح يكره مصر؟!

بعد موته في زفافه أمام المعازيم، جمال شعبان يكشف سر وفاة عريس أسوان فجأة

بعد صرف مرتبات سبتمبر، موعد صرف رواتب شهر أكتوبر 2025

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شيرين حلمي في أولى حلقات "حديث العقل والروح": علينا أن نفخر بأن جدنا كان نبيًا في الجنة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح وعد الله للمؤمنين بدخول أقربائهم في الإسلام

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads