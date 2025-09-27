أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

كشف الفنان أحمد السقا تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث مروع بسيارته أثناء سفره إلى مدينة الإسكندرية.

وقال السقا في تصريح خاص لفيتو: إنه تم نقله إلى المستشفى بعد الحادث الذي تعرض له، وأجرى بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته، حيث كان يشعر بألم شديد بالصدر.

وأضاف “السقا” أن الأطباء أكدوا إصابته بكسر أحد أضلاع، وبعض الكدمات والجروح البسيطة بمناطق متفرقة من الجسد.

وطمأن السقا الجمهور على حالته، مؤكدًا أنه بخير، ويتواجد حاليًا بمنزله بعد استقرار حالته بشكر كبير.

وفي سياق مختلف كان قد قال الفنان أحمد السقا : إن للمسرح مكانة خاصة في قلبه، منذ أن كان يدرس بمعهد الفنون المسرحية، لذلك يستغل الفرص التي تسمح له بالعودة إليه

أحمد السقا يكشف تفاصيل عودته للمسرح مع هند صبري

وأضاف السقا في تصريحات خاصة لفيتو: إن الفنانة هند صبري عرضت عليه المشاركة في عرض مسرحي يقوم ببطولته بعض المواهب الشابة، حيث يقدمون عرضًا مسرحيا بعنوان “المسرح الخطير”، وعندما قرأت النص الخاص به اعجبت به ووافقت على الفور.

وأوضح السقا أن موافقته على المشاركة في ذلك العرض المسرحي، كان بدافع دعم هؤلاء الشباب في مشوارهم الفني، هذا بجانب حبه الشديد للمسرح.

