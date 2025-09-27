السبت 27 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

فى أول ظهور له بعد وعكة صحية، محمد منير يحتفل بزفاف ابنة شقيقته بحضور نجوم الفن

محمد منير، فيتو
احتفل الكينج محمد منير بزفاف ابنة شقيقته، بحضور  لفيف من الفنانين والأهالي، ويعد هذا الظهور الأول للكينج بعد تعرضه لوعكة صحية.

 

حرص الكينج محمد منير على أن يطمئن الجمهور على حالته الصحية، مؤكدا أنه بصحة جيدة بالوقت الحالي.

 

الكينج محمد منير

وأكد منير في تصريحات له: "أنه يتابع دعم الجمهور له بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا في حديثه أن الجمهور هو السند الحقيقي لأي فنان.

ومن ناحية أخري، أعرب مطرب الراب ويجز عن حبه وتقديره للفنان الكبير محمد منير، مؤكدًا أنه مصدر إلهام له حيث ترك الكينج بصمة كبيرة في حياته.

 

وكتب مغني الراب ويجز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" رسالة شكر للكينج، فقال: “شكرًا كلمة قليلة جدًا على البصمة اللي سبتها فيا وفينا كلنا، أنت حبيبي ومصدر إلهامي يا كينج، مصر كلها بتعشقك وأنت في قلوب كل الناس ليك مكانة خاصة”.

وتابع ويجز: "ولو بديت كلام عنك عمري ما هخلص ومش هوفيك حقك، صدق من قال عليك ملك".

 

