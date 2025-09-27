الصور الأولى من استعدادات سيلينا جوميز وبيني بلانكو لحفل زفافهما في كاليفورنيا

حفل زفاف سيلينا حوميز، في حدث استثنائي تحتفل النجمة الأمريكية سيلينا جوميز اليوم السبت، بحفل زفافها من المنتج الموسيقي بيني بلانكو، بإحدى القصور الفاخرة في مقاطعة سانتا باربرا في كاليفورنيا.

تفاصيل حفل زفاف سيلينا حوميز

وذكرت تقارير نشرها موقع TMZ أن سيلينا جوميز أتمت الاستعداد للاحتفال بزفافها من المنتج الموسيقي بيني بلانكو، ضمن أجواء ساحرة في إحدى القصور الفاخرة في مقاطعة سانتا باربرا.

تجهيزات وأجواء فخمة في مونتيسيتو

وقد تم نصب خيمة بيضاء ضخمة في منطقة مونتيسيتو الشهيرة، مُحاطة بأشجار النخيل ضمن عقار خاص، لتبدو وكأنها واحة فاخرة لاستقبال الضيوف في اليوم المنتظر.

كما تم نصب خيمة ثانية باللون الرمادي لتكون المذبح الرسمي، حيث ستتبادل سيلينا وبيني عهود الزواج.

#Exclusive 👀 Selena Gomez and Benny Blanco’s "I do's" are almost here -- and judging by these pics, the weekend wedding is shaping up to be one heck of an affair! https://t.co/DozqvITHHl pic.twitter.com/EfY2dwY6TD — TMZ (@TMZ) September 26, 2025

موعد زفاف سيلينا جوميز وبيني بلانكو في كاليفورنيا

أيضًا شوهدت شاحنات التوصيل وفرق تأجير الحفلات وهي تُجهز الموقع الكبير منذ يوم الخميس، في استعدادات مُكثفة لحفل الزفاف، المُقرر إقامته اليوم السبت 27 سبتمبر 2025.

وتم إعداد المكان ليجمع بين الفخامة والراحة، وتضمّن صالات خارجية أنيقة وزوايا مخصصة للكوكتيل، إضافةً إلى مطابخ خاصة مُهمّتها تقديم أطباق فاخرة لأكثر من 170 ضيفًا متوقعًا.

ضيوف الحفل المتوقَّع حضورهم

من بين النجوم المتوقع حضورهم: باريس هيلتون، التي أكدت شقيقتها نِيكي هيلتون حضورها، وكذلك مارتن شورت وستيف مارتن، وهم زملاء سيلينا في مسلسل "Only Murders in the Building".

وتُشير المعلومات إلى أن الزفاف سيكون حدثًا استثنائيًا يليق بنجومية العروسين وحبّهما الكبير، حيث كانت سيلينا تعدّ الأيام منذ إعلان خطوبتها على بيني في ديسمبر 2024، استعدادًا منها لكتابة السيناريو الأجمل لقصة حبها المميزة.

