الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رئيس اتحاد النقابات الفنية يكشف مفاجأة بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه (فيديو)

أشرف زكي
أشرف زكي

كشف المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية الثلاث، عن مفاجأة بشأن استقالة الفنان أشرف زكي من منصب نقيب المهن التمثيلية، مشيرا أنه حتى الآن لم تُرسل إليه أي استقالة رسمية من قبل أشرف زكي.

 

وأعرب المخرج عمر عبد العزيز، عن حزنه الشديد إزاء إعلان الدكتور أشرف زكي رغبته في ترك منصبه كنقيب للمهن التمثيلية، مؤكدًا أنه يعد من أبرز النقباء الذين قدموا الكثير للنقابة طوال سنوات عمله.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية بوسي شلبي، أن الاستقالة يجب أن تحظى أولًا بموافقة مجلس النقابة قبل أن تُرفع إلى اتحاد النقابات الفنية، وهو ما لم يحدث حتى الآن. 

وأشار إلى أن مجلس النقابة رفض الاستقالة بشكل كامل، مؤكدًا أن هذا حق أصيل له، متمنيا أن يعيد الدكتور أشرف زكي النظر في قراره.

View this post on Instagram

A post shared by بوسي شلبي (@boosy17)

رفض استقالة الدكتور أشرف زكي

وكان أعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن رفض استقالة الدكتور أشرف زكي.

وعقد مجلس الإدارة جلسة طارئة يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2025 لمتابعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن ترك النقيب، الدكتور أشرف زكي، لمنصبه.

وبعد المداولة، أكد المجلس في بيان له الدور الوطني والنقابي البارز الذي قام به النقيب، وما بذله من جهد وعطاء متميز في خدمة النقابة وأعضائها والدفاع عن مصالحهم.

كما عبر المجلس عن ثقته الكاملة بقيادة الدكتور أشرف زكي ودعمه المستمر له.

وعليه، قرر المجلس بالإجماع رفض ترك النقيب لمنصبه شكلًا وموضوعًا.

وفي الختام، أهاب المجلس بالدكتور النقيب مواصلة عمله في قيادة النقابة لما فيه خير الأعضاء والمصلحة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف زكي الفنان أشرف زكي إستقالة اشرف زكي

الأكثر قراءة

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

رئيس اتحاد النقابات الفنية يكشف مفاجأة بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه (فيديو)

من هو المذيع الأمريكي تاكر كارلسون الذي حاصر نتنياهو؟

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

ريال مدريد اتهمه بالفساد، من هو الإسباني أليخاندرو مونيز حكم قمة الأهلي والزمالك؟

خدمات

المزيد

ضوابط صارمة على أصحاب المصانع المنتجة للسلع التموينية وفقا للقانون

سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك.. ليفربول مع جالطة سراي.. برشلونة ضد سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads