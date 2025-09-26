رئيس اتحاد النقابات الفنية يكشف مفاجأة بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه (فيديو)

كشف المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية الثلاث، عن مفاجأة بشأن استقالة الفنان أشرف زكي من منصب نقيب المهن التمثيلية، مشيرا أنه حتى الآن لم تُرسل إليه أي استقالة رسمية من قبل أشرف زكي.

وأعرب المخرج عمر عبد العزيز، عن حزنه الشديد إزاء إعلان الدكتور أشرف زكي رغبته في ترك منصبه كنقيب للمهن التمثيلية، مؤكدًا أنه يعد من أبرز النقباء الذين قدموا الكثير للنقابة طوال سنوات عمله.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية بوسي شلبي، أن الاستقالة يجب أن تحظى أولًا بموافقة مجلس النقابة قبل أن تُرفع إلى اتحاد النقابات الفنية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأشار إلى أن مجلس النقابة رفض الاستقالة بشكل كامل، مؤكدًا أن هذا حق أصيل له، متمنيا أن يعيد الدكتور أشرف زكي النظر في قراره.

رفض استقالة الدكتور أشرف زكي

وكان أعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن رفض استقالة الدكتور أشرف زكي.

وعقد مجلس الإدارة جلسة طارئة يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2025 لمتابعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن ترك النقيب، الدكتور أشرف زكي، لمنصبه.

وبعد المداولة، أكد المجلس في بيان له الدور الوطني والنقابي البارز الذي قام به النقيب، وما بذله من جهد وعطاء متميز في خدمة النقابة وأعضائها والدفاع عن مصالحهم.

كما عبر المجلس عن ثقته الكاملة بقيادة الدكتور أشرف زكي ودعمه المستمر له.

وعليه، قرر المجلس بالإجماع رفض ترك النقيب لمنصبه شكلًا وموضوعًا.

وفي الختام، أهاب المجلس بالدكتور النقيب مواصلة عمله في قيادة النقابة لما فيه خير الأعضاء والمصلحة العامة.

