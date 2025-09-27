السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرعاية الصحية: نقل خبرات روسيا في التكنولوجيا الحيوية والعلاج عن بُعد لمصر

لقاء د.أحمد السبكي،
لقاء د.أحمد السبكي، فيتو

 التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، فاسيلي فيكتوروفيتش شباك، النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي، لبحث آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات الصناعات المتعلقة بالرعاية الصحية، الصحة الرقمية، وتطوير البنية التحتية الصحية في منظومة الطب النووي والعلاج الإشعاعي.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات الأسبوع الذري العالمي بالعاصمة الروسية موسكو. 

 

الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا داعمًا رئيسيًا لمشروع التأمين الصحي الشامل 

 وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تسعى لأن تكون الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا داعمًا رئيسيًا لمشروع التأمين الصحي الشامل في مرحلته الثانية، مشيرًا إلى أن توطين التكنولوجيا الروسية المتطورة في مجالات الطب النووي والعلاج الإشعاعي، والتصنيع المحلي للعيادات الذكية المتنقلة بالتعاون الثلاثي مع الهيئة العربية للتصنيع، يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن نقل خبرات الجانب الروسي في التكنولوجيا الحيوية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للتطبيب عن بُعد، وبناء خوارزميات دعم القرار الطبي بالذكاء الاصطناعي، أصبحت ضرورة ملحة مع التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، أكد النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي، أن روسيا ترتبط مع مصر بعلاقات صداقة قوية وتاريخ ممتد من التعاون الصناعي والتجاري، لافتًا إلى أن هناك فرصة كبيرة لبناء نموذج فريد للشراكة الاستراتيجية المستدامة في الصناعات الطبية والحيوية، يعكس عمق العلاقات بين القيادة السياسية في البلدين. 

 

روسيا لديها توجه حقيقي نحو توطين الصناعات الطبية الروسية في مصر

 وأوضح أن روسيا لديها توجه حقيقي نحو توطين الصناعات الطبية الروسية في مصر، بما تملكه من كوادر بشرية قادرة على نقل المعرفة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي المتميز الذي يجعلها بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.

كما أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا السفير حمدي شعبان، أن النجاحات التي حققها البلدان الصديقان في مجالات الطاقة والاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية، تمهد الطريق لانطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي في مجالات الرعاية الصحية، باعتبارها من الموضوعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

أخبار مصر اليوم: موعد وشروط التقديم لمنحة بنك ناصر الاجتماعي بالجامعات الأهلية.. بدء تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات.. الصحة: خروج 26 مصابًا من حريق مصنع المحلة الكبرى بعد تحسن حالاتهم

غرفة الجيزة تناقش نقل صلاحيات التفتيش من الصحة إلى سلامة الغذاء

 تجدر الإشارة أن فعاليات منتدى الأسبوع الذري العالمي يُعد أكبر حدث مخصص للصناعات النووية والصناعات ذات الصلة، وتستمر  فعالياته حتى 28 سبتمبر الجاري بالعاصمة الروسية موسكو، بمشاركة أكثر من 100 دولة وما يزيد على 18 ألف مشارك، ويتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس الصناعة النووية الروسية، وينطلق هذا العام تحت شعار "كل شيء يبدأ بالذرة"، متضمنًا برامج متنوعة من الجلسات العامة والموائد المستديرة لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسبوع الذرى العالمى الهيئة العامة للرعاية الصحية الهيئة العربية للتصنيع التكنولوجيا الحيوية التكنولوجيا الروسية التجارة والصناعة التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور احمد السبكي العامة للرعاية الصحية العاصمة الروسية موسكو مشروع التامين الصحي الشامل

مواد متعلقة

طبيب يحذر: الهيموجلوبين الطبيعي لا ينفي الإصابة بالأنيميا

الكشف عن نتائج المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ومواجهة سرطان الثدي

رئيس المؤسسة العلاجية في جولة مفاجئة بمستشفيات القبطي ودار الولادة

الصحة: خروج 26 مصابًا من حريق مصنع المحلة الكبرى بعد استقرار حالتهم

الصحة تعلن إنشاء 66 مركزًا متخصصًا لعلاج السكتات الدماغية بجميع المحافظات

انطلاق مهرجان «100 مليون صحة» الرياضي

مصر تؤكد التزامها بضمان الحقوق الصحية للاجئين والمهاجرين

الصحة: 8 حالات وفاة و35 مصابا حصيلة أولية لضحايا حريق مصنع الملابس بالمحلة

الأكثر قراءة

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

انخفاض لم تشهده منذ فترة، بشرى عن سعر الفراخ اليوم السبت في مصر

تغييرات أشد من الأعاصير، توفيق عكاشة: تنفيذ مخطط جديد بالمنطقة خلال أسابيع

وزير الخارجية: مصر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أمنها المائي

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس والقناة الناقلة

استطلاع: 53 % من الإسرائيليين يدعمون خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

أخبار مصر: هل صوتت مصر ضد صلاح في الكرة الذهبية، لحظة وفاة عريس أسوان داخل القاعة، منصب هام لنقيب الممثلين بعد استقالته

خبير تربوي يقدم حلولا عاجلة لمواجهة العنف المدرسي

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مركز الأزهر للفتوى: السوشيال ميديا تحولت إلى منصات لتطبيع المحرمات وتزيين الفواحش

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والبركة

"شرف الدفاع عن الأوطان" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads