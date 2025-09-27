السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تخدم 69 مليون مواطن، خريطة مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظات

الهيئة العامة للتأمين
الهيئة العامة للتأمين الصحي
ads

 كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن خريطة مستشفيات الهيئة قي مختلف المحافظات التي تقدم خدماتها للمنتفعين بالتأمين الصحي، والتي تخدم ما يقرب من 69 مليون مواطن مصري. 

 كان الدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي عقد اجتماعا موسعا مع مسئولي الشئون الطبية والعلاجية استعرض خلاله آليات العمل وخطط التطوير، موجّهًا بضرورة رفع كفاءة الخدمات.

 مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة للتأمين الصحي من أحدث المنشآت التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ويضم: 200 سرير، تشمل  110 أسرّة داخلية، 11 رعاية مركزة، 8 رعايات متوسطة، 11 رعاية قلب، 4 رعاية أطفال، 16 طوارئ، 17 حضّانة للمبتسرين، 24 ماكينة غسيل كلوي، و8 غرف عمليات، مجمع عيادات خارجية شامل جميع التخصصات، كما يحتوي على مراكز متخصصة، منها مركز جراحات القلب المفتوح والقسطرة، مركز مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، مركز العلاج الطبيعي، مركز أمراض النساء والولادة، قسم جراحات العظام والمناظير وتغيير المفاصل، قسم الجراحة العامة وجراحة التجميل، قسم الرمد وزراعة القرنية، قسم الأشعة المتكامل، معامل طبية متقدمة وبنك دم.

 

 وتم مؤخرًا افتتاح قسم جراحات المسالك البولية بالمنظار الجراحي، وقسم جراحة الأورام، ووحدة الغسيل الكلوي بهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى وتلبية احتياجات المجتمع الصحية لتقديم رعاية طبية متخصصة ومتكاملة ضمن خطة التطوير المستمرة التي تنتهجها الهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور احمد مصطفي الجراحة العامة العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية التأمين الصحي جراحات القلب المفتوح هيئة التأمين الصحي جراحات المسالك البولية جراحات القلب عاصمة الإدارية الجديدة مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة مستشفيات هيئة التأمين الصحي

مواد متعلقة

الصحة تكشف حقيقة تقاعس الأطباء عن علاج مريض سقط من أعلى بمستشفى كفر الشيخ العام

الرعاية الصحية: نقل خبرات روسيا في التكنولوجيا الحيوية والعلاج عن بُعد لمصر

الصحة: الأمراض المزمنة سبب 70% من الوفيات العالمية

طبيب يحذر: الهيموجلوبين الطبيعي لا ينفي الإصابة بالأنيميا

الكشف عن نتائج المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ومواجهة سرطان الثدي

رئيس المؤسسة العلاجية في جولة مفاجئة بمستشفيات القبطي ودار الولادة

الصحة: خروج 26 مصابًا من حريق مصنع المحلة الكبرى بعد استقرار حالتهم

الصحة تعلن إنشاء 66 مركزًا متخصصًا لعلاج السكتات الدماغية بجميع المحافظات

الأكثر قراءة

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

انخفاض لم تشهده منذ فترة، بشرى عن سعر الفراخ اليوم السبت في مصر

تغييرات أشد من الأعاصير، توفيق عكاشة: تنفيذ مخطط جديد بالمنطقة خلال أسابيع

وزير الخارجية: مصر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أمنها المائي

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس والقناة الناقلة

أخبار مصر: هل صوتت مصر ضد صلاح في الكرة الذهبية، لحظة وفاة عريس أسوان داخل القاعة، منصب هام لنقيب الممثلين بعد استقالته

استطلاع: 53 % من الإسرائيليين يدعمون خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

خبير تربوي يقدم حلولا عاجلة لمواجهة العنف المدرسي

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مركز الأزهر للفتوى: السوشيال ميديا تحولت إلى منصات لتطبيع المحرمات وتزيين الفواحش

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والبركة

"شرف الدفاع عن الأوطان" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads