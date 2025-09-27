تخدم 69 مليون مواطن، خريطة مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظات

كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن خريطة مستشفيات الهيئة قي مختلف المحافظات التي تقدم خدماتها للمنتفعين بالتأمين الصحي، والتي تخدم ما يقرب من 69 مليون مواطن مصري.

كان الدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي عقد اجتماعا موسعا مع مسئولي الشئون الطبية والعلاجية استعرض خلاله آليات العمل وخطط التطوير، موجّهًا بضرورة رفع كفاءة الخدمات.

مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة للتأمين الصحي من أحدث المنشآت التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ويضم: 200 سرير، تشمل 110 أسرّة داخلية، 11 رعاية مركزة، 8 رعايات متوسطة، 11 رعاية قلب، 4 رعاية أطفال، 16 طوارئ، 17 حضّانة للمبتسرين، 24 ماكينة غسيل كلوي، و8 غرف عمليات، مجمع عيادات خارجية شامل جميع التخصصات، كما يحتوي على مراكز متخصصة، منها مركز جراحات القلب المفتوح والقسطرة، مركز مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، مركز العلاج الطبيعي، مركز أمراض النساء والولادة، قسم جراحات العظام والمناظير وتغيير المفاصل، قسم الجراحة العامة وجراحة التجميل، قسم الرمد وزراعة القرنية، قسم الأشعة المتكامل، معامل طبية متقدمة وبنك دم.

وتم مؤخرًا افتتاح قسم جراحات المسالك البولية بالمنظار الجراحي، وقسم جراحة الأورام، ووحدة الغسيل الكلوي بهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى وتلبية احتياجات المجتمع الصحية لتقديم رعاية طبية متخصصة ومتكاملة ضمن خطة التطوير المستمرة التي تنتهجها الهيئة.

