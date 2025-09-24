الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس أجنبية تدير شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بالمعادي بحبس إحدى السيدات – تحمل جنسية أجنبية وإقامتها منتهية – لقيامها بإدارة مسكنها بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة واستغلاله في ممارسة أنشطة غير قانونية مقابل مبالغ مالية، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية اللازمة حول الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المسكن وضبط السيدة المتهمة وبصحبتها أحد الأشخاص وسيدتين تحملان ذات الجنسية الأجنبية، وبمواجهتهم، اعترفوا بممارسة النشاط غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية الاعمال المنافية للاداب المباحث الجنائية النيابة العامة بدائرة قسم شرطة المعادي تحريات المباحث الجنائية دائرة قسم شرطة المعادي ممارسة الاعمال المنافية للاداب نيابة العامة

مواد متعلقة

حجز "مستريح السيارات" بحدائق القبة بعد استيلائه على 50 مليون جنيه من المواطنين

تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالقاهرة

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الشقق السكنية بالقاهرة

استدعاء مجري التحريات في واقعة انتحال عاطل لصفة طبيب بالتجمع

حبس شخصين و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفي

تفريغ هواتف وكاميرات المراقبة لعاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع

حبس سائق نقل بتهمة اختطاف شخص وحبسه بصندوق السيارة

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

الأكثر قراءة

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

اعتقال 24 مسئولا في قرغيزستان خلال اجتماع أمني رفيع المستوى (صور)

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 في قطر

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads