حبس أجنبية تدير شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي

أمرت النيابة العامة بالمعادي بحبس إحدى السيدات – تحمل جنسية أجنبية وإقامتها منتهية – لقيامها بإدارة مسكنها بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة واستغلاله في ممارسة أنشطة غير قانونية مقابل مبالغ مالية، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية اللازمة حول الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المسكن وضبط السيدة المتهمة وبصحبتها أحد الأشخاص وسيدتين تحملان ذات الجنسية الأجنبية، وبمواجهتهم، اعترفوا بممارسة النشاط غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

